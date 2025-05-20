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الجزائر توقع مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اتفاق استراتيجي للتعاون

الجزائر توقع مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اتفاق استراتيجي للتعاون

2025-05-20 11:19:06
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 20 - 5 (كونا) -- وقعت الحكومة الجزائرية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم الثلاثاء على اتفاق استراتيجي للتعاون للفترة الممتدة من عام 2025 إلى 2027 بهدف دعم القطاعات المعززة للتنافسية والتنويع الاقتصادي وتطوير البنى التحتية ودعم القطاع الخاص بالجزائر.
وأقيمت مراسم التوقيع على هذا الاتفاق على هامش انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 ووقعها عن الحكومة الجزائرية وزير المالية عبد الكريم بوالزرد في حين مثل المجموعة رئيسها محمد الجاسر.
وذكرت وزارة المالية الجزائرية في بيان ان "الاتفاق يشمل أيضا تعزيز الشراكات لتنمية رأس المال البشري والتعاون الإقليمي".
وأوضح ان "الاتفاق يشمل ايضا أربعة محاور مرتبطة بتعزيز أدوات التمويل الاسلامي والتخفيف من آثار التغير المناخي وتمكين المرأة والشباب بالاضافة الى تطوير القدرات وبناء الكفاءات". (النهاية)

م ر / س ع م


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