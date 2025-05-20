الجزائر توقع مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اتفاق استراتيجي للتعاون

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الجزائر توقع مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اتفاق استراتيجي للتعاون
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 20 - 5 (كونا) -- وقعت الحكومة الجزائرية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم الثلاثاء على اتفاق استراتيجي للتعاون للفترة الممتدة من عام 2025 إلى 2027 بهدف دعم القطاعات المعززة للتنافسية والتنويع الاقتصادي وتطوير البنى التحتية ودعم القطاع الخاص بالجزائر.
وأقيمت مراسم التوقيع على هذا الاتفاق على هامش انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 ووقعها عن الحكومة الجزائرية وزير المالية عبد الكريم بوالزرد في حين مثل المجموعة رئيسها محمد الجاسر.
وذكرت وزارة المالية الجزائرية في بيان ان "الاتفاق يشمل أيضا تعزيز الشراكات لتنمية رأس المال البشري والتعاون الإقليمي".
وأوضح ان "الاتفاق يشمل ايضا أربعة محاور مرتبطة بتعزيز أدوات التمويل الاسلامي والتخفيف من آثار التغير المناخي وتمكين المرأة والشباب بالاضافة الى تطوير القدرات وبناء الكفاءات". (النهاية)
م ر / س ع م
وأقيمت مراسم التوقيع على هذا الاتفاق على هامش انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 ووقعها عن الحكومة الجزائرية وزير المالية عبد الكريم بوالزرد في حين مثل المجموعة رئيسها محمد الجاسر.
وذكرت وزارة المالية الجزائرية في بيان ان "الاتفاق يشمل أيضا تعزيز الشراكات لتنمية رأس المال البشري والتعاون الإقليمي".
وأوضح ان "الاتفاق يشمل ايضا أربعة محاور مرتبطة بتعزيز أدوات التمويل الاسلامي والتخفيف من آثار التغير المناخي وتمكين المرأة والشباب بالاضافة الى تطوير القدرات وبناء الكفاءات". (النهاية)
م ر / س ع م
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