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الجيش السوداني يعلن استكمال تحرير العاصمة الخرطوم
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بورتسودان - 21 - 5 (كونا) -- اعلن الجيش السوداني اليوم الثلاثاء استكمال تحرير العاصمة الخرطوم بعد سيطرته على آخر معاقل قوات الدعم السريع في غرب وجنوب أم درمان.
وقال المتحدث باسم الجيش نبيل عبدالله في بيان إنه تم تطهير كامل ولاية الخرطوم من أي وجود لعناصر قوات الدعم السريع.
ومنذ وقت مبكر من صباح الإثنين استأنف الجيش عملياته البرية في مناطق جنوب أم درمان حيث قاد معارك عنيفة ضد قوات الدعم السريع سمحت له بالسيطرة على منطقة الصالحة، بينما تمكن متحرك آخر قادم من غرب ولاية النيل الأبيض من استعادة كامل محلية (أم رمتة) علاوة على كامل قرى الريف الجنوبي بمحلية أم درمان الواقعة غربي خزان جبل أولياء.
وخضع الجزء الأكبر من ولاية الخرطوم منذ اليوم الأول لبدء الحرب في 15 أبريل 2023 لسيطرة قوات الدعم السريع ولكن في 26 سبتمبر 2024 أطلق الجيش السوداني وحلفاؤه عملية عسكرية واسعة نجح عبرها وبعد أشهر من القتال باستعادة غالبية محليات العاصمة وطرد قوات الدعم السريع منها ما حدا بتلك القوات الى الهرب في أواخر مارس الماضي الى الأجزاء الجنوبية والغربية من مدينة أم درمان. (النهاية)
م ع م / ر ج
وقال المتحدث باسم الجيش نبيل عبدالله في بيان إنه تم تطهير كامل ولاية الخرطوم من أي وجود لعناصر قوات الدعم السريع.
ومنذ وقت مبكر من صباح الإثنين استأنف الجيش عملياته البرية في مناطق جنوب أم درمان حيث قاد معارك عنيفة ضد قوات الدعم السريع سمحت له بالسيطرة على منطقة الصالحة، بينما تمكن متحرك آخر قادم من غرب ولاية النيل الأبيض من استعادة كامل محلية (أم رمتة) علاوة على كامل قرى الريف الجنوبي بمحلية أم درمان الواقعة غربي خزان جبل أولياء.
وخضع الجزء الأكبر من ولاية الخرطوم منذ اليوم الأول لبدء الحرب في 15 أبريل 2023 لسيطرة قوات الدعم السريع ولكن في 26 سبتمبر 2024 أطلق الجيش السوداني وحلفاؤه عملية عسكرية واسعة نجح عبرها وبعد أشهر من القتال باستعادة غالبية محليات العاصمة وطرد قوات الدعم السريع منها ما حدا بتلك القوات الى الهرب في أواخر مارس الماضي الى الأجزاء الجنوبية والغربية من مدينة أم درمان. (النهاية)
م ع م / ر ج
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