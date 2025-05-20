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الجيش السوداني يعلن استكمال تحرير العاصمة الخرطوم

الجيش السوداني يعلن استكمال تحرير العاصمة الخرطوم

2025-05-20 11:19:06
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بورتسودان - 21 - 5 (كونا) -- اعلن الجيش السوداني اليوم الثلاثاء استكمال تحرير العاصمة الخرطوم بعد سيطرته على آخر معاقل قوات الدعم السريع في غرب وجنوب أم درمان.
وقال المتحدث باسم الجيش نبيل عبدالله في بيان إنه تم تطهير كامل ولاية الخرطوم من أي وجود لعناصر قوات الدعم السريع.
ومنذ وقت مبكر من صباح الإثنين استأنف الجيش عملياته البرية في مناطق جنوب أم درمان حيث قاد معارك عنيفة ضد قوات الدعم السريع سمحت له بالسيطرة على منطقة الصالحة، بينما تمكن متحرك آخر قادم من غرب ولاية النيل الأبيض من استعادة كامل محلية (أم رمتة) علاوة على كامل قرى الريف الجنوبي بمحلية أم درمان الواقعة غربي خزان جبل أولياء.
وخضع الجزء الأكبر من ولاية الخرطوم منذ اليوم الأول لبدء الحرب في 15 أبريل 2023 لسيطرة قوات الدعم السريع ولكن في 26 سبتمبر 2024 أطلق الجيش السوداني وحلفاؤه عملية عسكرية واسعة نجح عبرها وبعد أشهر من القتال باستعادة غالبية محليات العاصمة وطرد قوات الدعم السريع منها ما حدا بتلك القوات الى الهرب في أواخر مارس الماضي الى الأجزاء الجنوبية والغربية من مدينة أم درمان. (النهاية)

م ع م / ر ج


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