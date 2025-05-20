موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
بروكسل - الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس تعلن أن الاتحاد قرر رسميا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في خطوة تهدف إلى دعم الشعب السوري ومساعدته على إعادة بناء بلاده.
الرباط - أعمال الاجتماع الخامس للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين تنطلق بمشاركة وفود من 50 بلدا بينها الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وإيطاليا والسعودية ومصر والبحرين بالاضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئات الملتزمة بدعم حل الدولتين.
واشنطن – الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه سيتراجع عن مساعيه لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا إذا لم تحدث تطورات إيجابية.
واشنطن - وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية توقف منحة دراسية بقيمة 60 مليون دولار كانت تقدمها لجامعة هارفارد بسبب خلاف بين إدارة الجامعة وإدارة الرئيس دونالد ترامب حول مظاهرات طلابية تطالب بإيقاف حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
بورتسودان - الجيش السوداني يعلن استكمال تحرير العاصمة الخرطوم بعد سيطرته على آخر معاقل قوات الدعم السريع في غرب وجنوب أم درمان.
بروكسل - مجلس الاتحاد الأوروبي يعلن تعيين الدبلوماسي الفرنسي كريستوف بيغو ممثلا خاصا جديدا للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط خلفا للمبعوث السابق الإيطالي لويجي دي مايو على أن تبدأ مهامه رسميا في الثاني من يونيو المقبل ولمدة عام.
باريس - ثلاثة أشخاص يلقون مصرعهم إثر عاصفة قوية تعرضت لها عدة بلدات بمنطقة (فار) في جنوب شرق فرنسا أسفرت كذلك عن خسائر مادية كبيرة طالت المنازل والبنية التحتية وشبكات الهاتف والكهرباء والمياه. (النهاية) ر ج
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