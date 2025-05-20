موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 87 فلسطينيا وإصابة 290 آخرين جراء عمليات قصف جوي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

بروكسل - الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس تعلن أن الاتحاد قرر رسميا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في خطوة تهدف إلى دعم الشعب السوري ومساعدته على إعادة بناء بلاده.

الرباط - أعمال الاجتماع الخامس للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين تنطلق بمشاركة وفود من 50 بلدا بينها الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وإيطاليا والسعودية ومصر والبحرين بالاضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئات الملتزمة بدعم حل الدولتين.

واشنطن – الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه سيتراجع عن مساعيه لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا إذا لم تحدث تطورات إيجابية.

واشنطن - وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية توقف منحة دراسية بقيمة 60 مليون دولار كانت تقدمها لجامعة هارفارد بسبب خلاف بين إدارة الجامعة وإدارة الرئيس دونالد ترامب حول مظاهرات طلابية تطالب بإيقاف حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

بورتسودان - الجيش السوداني يعلن استكمال تحرير العاصمة الخرطوم بعد سيطرته على آخر معاقل قوات الدعم السريع في غرب وجنوب أم درمان.

بروكسل - مجلس الاتحاد الأوروبي يعلن تعيين الدبلوماسي الفرنسي كريستوف بيغو ممثلا خاصا جديدا للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط خلفا للمبعوث السابق الإيطالي لويجي دي مايو على أن تبدأ مهامه رسميا في الثاني من يونيو المقبل ولمدة عام.

باريس - ثلاثة أشخاص يلقون مصرعهم إثر عاصفة قوية تعرضت لها عدة بلدات بمنطقة (فار) في جنوب شرق فرنسا أسفرت كذلك عن خسائر مادية كبيرة طالت المنازل والبنية التحتية وشبكات الهاتف والكهرباء والمياه. (النهاية) ر ج