الجيش السوداني يعلن تطهير كامل ولاية الخرطوم من مقاتلي الدعم السريع

أعلن الجيش السوداني أمس «اكتمال تطهير كامل ولاية الخرطوم» من مقاتلي قوات الدعم السريع، بعد قرابة شهرين من استعادته السيطرة على وسط العاصمة.وقال المتحدث باسم الجيش نبيل عبدالله في بيان إن «ولاية الخرطوم خالية تماما من المتمردين»، في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش منذ ابريل 2023.وكان عبدالله أعلن في بيان سابق أن قواته تواصل «عملية واسعة النطاق» بدأت أمس الاول، مشيرا إلى أن الجيش السوداني يقترب من طرد قوات الدعم السريع من آخر معاقلها في جنوب وغرب أم درمان و«تطهير» كامل منطقة العاصمة.تأتي هذه المعارك في وقت تشهد الحرب المستمرة بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، تصاعدا في وتيرتها لاسيما عبر استخدام أسلحة بعيدة المدى، ومهاجمة الدعم السريع لمناطق سيطرة الجيش بطائرات مسيرة.وتراجعت قوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش السوداني منذ أكثر من عامين، إلى الجنوب والغرب من أم درمان بعد خسارة العاصمة التي استعادها الجيش في مارس.بعد طردها من العاصمة الخرطوم وتمركزها في منطقتي الصالحة بجنوب أم درمان وأم بدة في الغرب، نفذت قوات الدعم السريع هجمات عدة بمسيرات على بورتسودان، وهي مدينة حيدت طويلا من القتال وأصبحت مركزا للمساعدات الإنسانية. وتضررت العديد من البنى التحتية الاستراتيجية، بما في ذلك آخر مطار مدني لا يزال يعمل في السودان.وأعرب خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر في بيان نشر أمس الاول في جنيف «عن قلقه العميق إزاء التصعيد الأخير في الغارات الجوية بطائرات مسيرة وتوسع الصراع إلى ولاية البحر الأحمر في شرق السودان... مما زاد من تفاقم أوضاع المدنيين».وحذر في بيان من أن «الهجمات المتكررة على البنى التحتية الحيوية تعرض حياة المدنيين للخطر وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتقوض الحقوق الأساسية للإنسان»، مشيرا إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع «وأثره على إمدادات الوقود مما يعيق الوصول إلى الحقوق الأساسية مثل الحق في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية».

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