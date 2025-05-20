خامنئي يشكك في أن المباحثات النووية مع واشنطن ستؤدي إلى نتيجة

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خامنئي يشكك في أن المباحثات النووية مع واشنطن ستؤدي إلى نتيجة
(MENAFN- Al-Anbaa)
أبدى المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي شكوكا في ان تؤدي المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي إلى «أي نتيجة»، مجددا التمسك بحق بلاده في تخصيب اليورانيوم.
وقال خامنئي في كلمة متلفزة ان المفاوضات غير المباشرة مع أميركا كانت قائمة أيضا في زمن الرئيس السابق الراحل إبراهيم رئيسي: «تماما كما هي الآن، وبلا نتيجة طبعا. لا نظن أنها ستفضي إلى نتيجة الآن أيضا، لا ندري ما الذي سيحدث».
وأجرت طهران وواشنطن حتى الآن أربع جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة عمانية، وكانت إيران وقعت مع دول «5+1» الكبرى التي تضم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، اتفاقا بشأن برنامجها النووي في العام 2015.
وحدد الاتفاق حينها سقف تخصيب اليورانيوم عند 3.67%. إلا أن طهران تقوم حاليا بتخصيب على مستوى 60%، غير البعيد عن نسبة 90% المطلوبة للاستخدام العسكري.
وبينما تؤكد طهران أن نشاط تخصيب اليورانيوم «غير قابل للتفاوض» اعتبر الموفد الأميركي ستيف ويتكوف ذلك «خطا أحمر». وأكد ويتكوف الأحد أن الولايات المتحدة «لا يمكنها السماح حتى بنسبة واحد في المائة من قدرة التخصيب».
أبدى المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي شكوكا في ان تؤدي المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي إلى «أي نتيجة»، مجددا التمسك بحق بلاده في تخصيب اليورانيوم.
وقال خامنئي في كلمة متلفزة ان المفاوضات غير المباشرة مع أميركا كانت قائمة أيضا في زمن الرئيس السابق الراحل إبراهيم رئيسي: «تماما كما هي الآن، وبلا نتيجة طبعا. لا نظن أنها ستفضي إلى نتيجة الآن أيضا، لا ندري ما الذي سيحدث».
وأجرت طهران وواشنطن حتى الآن أربع جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة عمانية، وكانت إيران وقعت مع دول «5+1» الكبرى التي تضم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، اتفاقا بشأن برنامجها النووي في العام 2015.
وحدد الاتفاق حينها سقف تخصيب اليورانيوم عند 3.67%. إلا أن طهران تقوم حاليا بتخصيب على مستوى 60%، غير البعيد عن نسبة 90% المطلوبة للاستخدام العسكري.
وبينما تؤكد طهران أن نشاط تخصيب اليورانيوم «غير قابل للتفاوض» اعتبر الموفد الأميركي ستيف ويتكوف ذلك «خطا أحمر». وأكد ويتكوف الأحد أن الولايات المتحدة «لا يمكنها السماح حتى بنسبة واحد في المائة من قدرة التخصيب».
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