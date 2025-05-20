خامنئي يشكك في أن المباحثات النووية مع واشنطن ستؤدي إلى نتيجة

أبدى المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي شكوكا في ان تؤدي المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي إلى «أي نتيجة»، مجددا التمسك بحق بلاده في تخصيب اليورانيوم.وقال خامنئي في كلمة متلفزة ان المفاوضات غير المباشرة مع أميركا كانت قائمة أيضا في زمن الرئيس السابق الراحل إبراهيم رئيسي: «تماما كما هي الآن، وبلا نتيجة طبعا. لا نظن أنها ستفضي إلى نتيجة الآن أيضا، لا ندري ما الذي سيحدث».وأجرت طهران وواشنطن حتى الآن أربع جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة عمانية، وكانت إيران وقعت مع دول «5+1» الكبرى التي تضم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، اتفاقا بشأن برنامجها النووي في العام 2015.وحدد الاتفاق حينها سقف تخصيب اليورانيوم عند 3.67%. إلا أن طهران تقوم حاليا بتخصيب على مستوى 60%، غير البعيد عن نسبة 90% المطلوبة للاستخدام العسكري.وبينما تؤكد طهران أن نشاط تخصيب اليورانيوم «غير قابل للتفاوض» اعتبر الموفد الأميركي ستيف ويتكوف ذلك «خطا أحمر». وأكد ويتكوف الأحد أن الولايات المتحدة «لا يمكنها السماح حتى بنسبة واحد في المائة من قدرة التخصيب».

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