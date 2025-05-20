ترامب يعلن إطلاق درع صاروخية باسم القبة الذهبية لـمواجهة أي ضربات بعيدة المدى

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ترامب يعلن إطلاق درع صاروخية باسم القبة الذهبية لـمواجهة أي ضربات بعيدة المدى
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن أميركا ستبني درعا صاروخية باسم "القبة الذهبية".
وقال في تصريحات صحافية إنه من المفترض أن تعمل القبة الذهبية بنهاية فترته الرئاسية.
وأوضح ترامب أن "تكلفة القبة الذهبية تبلغ 175 مليار دولار"، وأنها "ستكون مصنعة في أميركا بالكامل".
وذكر الرئيس الأميركي أن الهدف من بناء الدرع الصاروخية هو "مواجهة أي ضربات بعيدة المدى"، و"حماية سمائنا من الصواريخ الباليستية".
وقال: نحن في المرتبة الأولى بمجالات الفضاء.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن أميركا ستبني درعا صاروخية باسم "القبة الذهبية".
وقال في تصريحات صحافية إنه من المفترض أن تعمل القبة الذهبية بنهاية فترته الرئاسية.
وأوضح ترامب أن "تكلفة القبة الذهبية تبلغ 175 مليار دولار"، وأنها "ستكون مصنعة في أميركا بالكامل".
وذكر الرئيس الأميركي أن الهدف من بناء الدرع الصاروخية هو "مواجهة أي ضربات بعيدة المدى"، و"حماية سمائنا من الصواريخ الباليستية".
وقال: نحن في المرتبة الأولى بمجالات الفضاء.
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