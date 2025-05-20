ترامب يعلن إطلاق درع صاروخية باسم القبة الذهبية لـمواجهة أي ضربات بعيدة المدى

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن أميركا ستبني درعا صاروخية باسم "القبة الذهبية".وقال في تصريحات صحافية إنه من المفترض أن تعمل القبة الذهبية بنهاية فترته الرئاسية.وأوضح ترامب أن "تكلفة القبة الذهبية تبلغ 175 مليار دولار"، وأنها "ستكون مصنعة في أميركا بالكامل".وذكر الرئيس الأميركي أن الهدف من بناء الدرع الصاروخية هو "مواجهة أي ضربات بعيدة المدى"، و"حماية سمائنا من الصواريخ الباليستية".وقال: نحن في المرتبة الأولى بمجالات الفضاء.

MENAFN20052025000130011022ID1109575009