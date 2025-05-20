وزير البلديات والإسكان السعودي: حديقة الشهيد بالكويت تجربة ملهمة وإثراء للبيئة العمرانية في الخليج

أشاد وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل بحديقة الشهيد في الكويت، معتبرا أنها إثراء عمراني للبيئة العمرانية في الخليج.وقال وزير البلديات والإسكان، في حسابه على منصة «لينكد ان» عقب زيارته للكويت مؤخرا للمشاركة في الاجتماع الثامن والعشرين لوزراء شؤون البلديات بدول مجلس التعاون، إن ما شاهده خلال زيارته للكويت من مشاريع عمرانية مدعاة للبهجة والفخر.وأضاف الحقيل «رغم مروري ومشاهدتي العديد من المشاريع العمرانية الجميلة، فإن توقفي في حديقة الشهيد أمر لا يمكن تجاوزه دون إبداء الإعجاب به، فحديقة الشهيد تعد من أبرز المشاريع الحضرية البيئية في المنطقة».وأوضح أن هذا المشروع يجمع في تفاصيله بين الذاكرة الوطنية والتكامل البيئي والوظيفة المجتمعية في تجربة متكاملة تعبر عن وعي حضري متقدم، فمنذ لحظة الدخول تتجلى ملامح التخطيط المدروس الذي يعطي للمكان معنى يتجاوز الجمال البصري ليغدو مساحة تنمي الانتماء وجودة الحياة.وأضاف «من نصب الشهيد التذكاري إلى حلقة السلام ثم إلى المرافق المتنوعة كبحيرة الحزام الأخضر والمجسمات الفنية والمكونات البيئية الدقيقة كموطن الطيور والمنخفض الملحي يظهر الحرص على تكوين مشهد عمراني يوازن بين الهوية والاستدامة».وذكر أن «هذه الحديقة تعكس ما نؤمن به في وزارة البلديات والإسكان في السعودية أن المساحات العامة حين تصمم بوعي تصبح عنصرا فاعلا في التنمية ومسرحا للذاكرة وجسرا يعبر بالمدن نحو التوازن البيئي والإنساني في رحلتنا الملهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030».وأعرب في الختام عن كل الشكر والتقدير للقائمين على هذا المشروع الرائد الذي يعبر عن «نهج حضري متقدم يعزز جودة حياة الإنسان ويثري البيئة العمرانية الخليجية».

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