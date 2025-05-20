وزير البلديات والإسكان السعودي: حديقة الشهيد بالكويت تجربة ملهمة وإثراء للبيئة العمرانية في الخليج

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وزير البلديات والإسكان السعودي: حديقة الشهيد بالكويت تجربة ملهمة وإثراء للبيئة العمرانية في الخليج
(MENAFN- Al-Anbaa)
أشاد وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل بحديقة الشهيد في الكويت، معتبرا أنها إثراء عمراني للبيئة العمرانية في الخليج.
وقال وزير البلديات والإسكان، في حسابه على منصة «لينكد ان» عقب زيارته للكويت مؤخرا للمشاركة في الاجتماع الثامن والعشرين لوزراء شؤون البلديات بدول مجلس التعاون، إن ما شاهده خلال زيارته للكويت من مشاريع عمرانية مدعاة للبهجة والفخر.
وأضاف الحقيل «رغم مروري ومشاهدتي العديد من المشاريع العمرانية الجميلة، فإن توقفي في حديقة الشهيد أمر لا يمكن تجاوزه دون إبداء الإعجاب به، فحديقة الشهيد تعد من أبرز المشاريع الحضرية البيئية في المنطقة».
وأوضح أن هذا المشروع يجمع في تفاصيله بين الذاكرة الوطنية والتكامل البيئي والوظيفة المجتمعية في تجربة متكاملة تعبر عن وعي حضري متقدم، فمنذ لحظة الدخول تتجلى ملامح التخطيط المدروس الذي يعطي للمكان معنى يتجاوز الجمال البصري ليغدو مساحة تنمي الانتماء وجودة الحياة.
وأضاف «من نصب الشهيد التذكاري إلى حلقة السلام ثم إلى المرافق المتنوعة كبحيرة الحزام الأخضر والمجسمات الفنية والمكونات البيئية الدقيقة كموطن الطيور والمنخفض الملحي يظهر الحرص على تكوين مشهد عمراني يوازن بين الهوية والاستدامة».
وذكر أن «هذه الحديقة تعكس ما نؤمن به في وزارة البلديات والإسكان في السعودية أن المساحات العامة حين تصمم بوعي تصبح عنصرا فاعلا في التنمية ومسرحا للذاكرة وجسرا يعبر بالمدن نحو التوازن البيئي والإنساني في رحلتنا الملهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030».
وأعرب في الختام عن كل الشكر والتقدير للقائمين على هذا المشروع الرائد الذي يعبر عن «نهج حضري متقدم يعزز جودة حياة الإنسان ويثري البيئة العمرانية الخليجية».
أشاد وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل بحديقة الشهيد في الكويت، معتبرا أنها إثراء عمراني للبيئة العمرانية في الخليج.
وقال وزير البلديات والإسكان، في حسابه على منصة «لينكد ان» عقب زيارته للكويت مؤخرا للمشاركة في الاجتماع الثامن والعشرين لوزراء شؤون البلديات بدول مجلس التعاون، إن ما شاهده خلال زيارته للكويت من مشاريع عمرانية مدعاة للبهجة والفخر.
وأضاف الحقيل «رغم مروري ومشاهدتي العديد من المشاريع العمرانية الجميلة، فإن توقفي في حديقة الشهيد أمر لا يمكن تجاوزه دون إبداء الإعجاب به، فحديقة الشهيد تعد من أبرز المشاريع الحضرية البيئية في المنطقة».
وأوضح أن هذا المشروع يجمع في تفاصيله بين الذاكرة الوطنية والتكامل البيئي والوظيفة المجتمعية في تجربة متكاملة تعبر عن وعي حضري متقدم، فمنذ لحظة الدخول تتجلى ملامح التخطيط المدروس الذي يعطي للمكان معنى يتجاوز الجمال البصري ليغدو مساحة تنمي الانتماء وجودة الحياة.
وأضاف «من نصب الشهيد التذكاري إلى حلقة السلام ثم إلى المرافق المتنوعة كبحيرة الحزام الأخضر والمجسمات الفنية والمكونات البيئية الدقيقة كموطن الطيور والمنخفض الملحي يظهر الحرص على تكوين مشهد عمراني يوازن بين الهوية والاستدامة».
وذكر أن «هذه الحديقة تعكس ما نؤمن به في وزارة البلديات والإسكان في السعودية أن المساحات العامة حين تصمم بوعي تصبح عنصرا فاعلا في التنمية ومسرحا للذاكرة وجسرا يعبر بالمدن نحو التوازن البيئي والإنساني في رحلتنا الملهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030».
وأعرب في الختام عن كل الشكر والتقدير للقائمين على هذا المشروع الرائد الذي يعبر عن «نهج حضري متقدم يعزز جودة حياة الإنسان ويثري البيئة العمرانية الخليجية».
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