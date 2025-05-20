قطع التيار الكهربائي عن المساجد من بعد "الظهر" إلى قبل "العصر"

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قطع التيار الكهربائي عن المساجد من بعد "الظهر" إلى قبل "العصر"
(MENAFN- Al-Anbaa)
فرحان الشمري
أعلنت إدارات المساجد في وزارة الشؤون الإسلامية عن قطع التيار الكهربائي عن المساجد أمس الثلاثاء من بعد صلاة الظهر إلى ما قبل صلاة العصر.
ووجهت إدارة مساجد محافظة الجهراء رسالة إلى الأئمة والمؤذنين تبلغهم فيها بقطع التيار عن المساجد أمس الثلاثاء بعد صلاة الظهر إلى ما قبل صلاة العصر، مع التأكيد على عدم محاولة إعادة التيار من قبلهم وعدم العبث في لوحة الكهرباء حتى لا يتسبب في أي إشكالية أو ضرر لإعادة التيار.
فرحان الشمري
أعلنت إدارات المساجد في وزارة الشؤون الإسلامية عن قطع التيار الكهربائي عن المساجد أمس الثلاثاء من بعد صلاة الظهر إلى ما قبل صلاة العصر.
ووجهت إدارة مساجد محافظة الجهراء رسالة إلى الأئمة والمؤذنين تبلغهم فيها بقطع التيار عن المساجد أمس الثلاثاء بعد صلاة الظهر إلى ما قبل صلاة العصر، مع التأكيد على عدم محاولة إعادة التيار من قبلهم وعدم العبث في لوحة الكهرباء حتى لا يتسبب في أي إشكالية أو ضرر لإعادة التيار.
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