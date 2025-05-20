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قطع التيار الكهربائي عن المساجد من بعد "الظهر" إلى قبل "العصر"

قطع التيار الكهربائي عن المساجد من بعد "الظهر" إلى قبل "العصر"

2025-05-20 11:16:56
(MENAFN- Al-Anbaa)

فرحان الشمري
أعلنت إدارات المساجد في وزارة الشؤون الإسلامية عن قطع التيار الكهربائي عن المساجد أمس الثلاثاء من بعد صلاة الظهر إلى ما قبل صلاة العصر.
ووجهت إدارة مساجد محافظة الجهراء رسالة إلى الأئمة والمؤذنين تبلغهم فيها بقطع التيار عن المساجد أمس الثلاثاء بعد صلاة الظهر إلى ما قبل صلاة العصر، مع التأكيد على عدم محاولة إعادة التيار من قبلهم وعدم العبث في لوحة الكهرباء حتى لا يتسبب في أي إشكالية أو ضرر لإعادة التيار.

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