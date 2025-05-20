محافظ الفروانية: علاقاتنا مع تركيا استثنائية في محيط العلاقات الدولية

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محافظ الفروانية: علاقاتنا مع تركيا استثنائية في محيط العلاقات الدولية
(MENAFN- Al-Anbaa)
أكد محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر، أن تبادل الزيارات مع ولاية سامسون التركية والمسؤولين فيها تبرز أهمية اتفاقية (التوأمة والتاخي) بين الجانبين، والتي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وقال الشيخ عذبي الناصر عقب مشاركته في احتفالات ذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة بولاية سامسون في الجمهورية التركية، وذلك بدعوة من رئيس بلدية سامسون خالد دوغان إن العلاقات بين البلدين تعد نموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية، متمنيا للجمهورية التركية مزيدا من التطور والازدهار وأن ينعم اللٰه عليها بالأمن والاستقرار الدائم.
وأعرب عن سعادته بتلبية الدعوة وحضور هذه الاحتفالات التي تعزز العلاقات الثنائية بين محافظة الفروانية وولاية سامسون، وتوجه بالتهنئة لرئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان بهذه المناسبة وبالشكر لرئيس بلدية سامسون خالد دوغان على الدعوة الكريمة، مؤكدا أن الهدف الأساسي من تلبيته لهذه الدعوة هو تعزيز العلاقات الثنائية بين محافظة الفروانية وولاية سامسون.
ولفت الشيخ عذبي الناصر إلى أن القائمين على الحفل أعربوا عن تقديرهم لتلبية هذه الدعوة وحضور هذه المناسبة العزيزة على الشعب التركي، مؤكدين أن الكويت تحظى بمكانة خاصة لدى الشعب والحكومة التركية، إذ إنها تعتبر من العلاقات الاستثنائية في محيط العلاقات الدولية.
وأكدوا حرصهم على إحياء اتفاقية التآخي والتوأمة خاصة في مثل المناسبات الرسمية وأهمية تبادل الخبرات في شتى المجالات بما يخدم الجانبين، متمنين للكويت المزيد من التقدم والازدهار.
وشارك المحافظ في حفل غرس أشجار الكويت بغابة المدن الشقيقة التذكارية بحديقة باتي روزا بحضور رئيس بلدية سامسون خالد دوغان وسفيرنا لدى تركيا عبدالعزيز العدواني، والتي ترمز إلى أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.
أكد محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر، أن تبادل الزيارات مع ولاية سامسون التركية والمسؤولين فيها تبرز أهمية اتفاقية (التوأمة والتاخي) بين الجانبين، والتي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وقال الشيخ عذبي الناصر عقب مشاركته في احتفالات ذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة بولاية سامسون في الجمهورية التركية، وذلك بدعوة من رئيس بلدية سامسون خالد دوغان إن العلاقات بين البلدين تعد نموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية، متمنيا للجمهورية التركية مزيدا من التطور والازدهار وأن ينعم اللٰه عليها بالأمن والاستقرار الدائم.
وأعرب عن سعادته بتلبية الدعوة وحضور هذه الاحتفالات التي تعزز العلاقات الثنائية بين محافظة الفروانية وولاية سامسون، وتوجه بالتهنئة لرئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان بهذه المناسبة وبالشكر لرئيس بلدية سامسون خالد دوغان على الدعوة الكريمة، مؤكدا أن الهدف الأساسي من تلبيته لهذه الدعوة هو تعزيز العلاقات الثنائية بين محافظة الفروانية وولاية سامسون.
ولفت الشيخ عذبي الناصر إلى أن القائمين على الحفل أعربوا عن تقديرهم لتلبية هذه الدعوة وحضور هذه المناسبة العزيزة على الشعب التركي، مؤكدين أن الكويت تحظى بمكانة خاصة لدى الشعب والحكومة التركية، إذ إنها تعتبر من العلاقات الاستثنائية في محيط العلاقات الدولية.
وأكدوا حرصهم على إحياء اتفاقية التآخي والتوأمة خاصة في مثل المناسبات الرسمية وأهمية تبادل الخبرات في شتى المجالات بما يخدم الجانبين، متمنين للكويت المزيد من التقدم والازدهار.
وشارك المحافظ في حفل غرس أشجار الكويت بغابة المدن الشقيقة التذكارية بحديقة باتي روزا بحضور رئيس بلدية سامسون خالد دوغان وسفيرنا لدى تركيا عبدالعزيز العدواني، والتي ترمز إلى أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.
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