محافظ الفروانية: علاقاتنا مع تركيا استثنائية في محيط العلاقات الدولية

أكد محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر، أن تبادل الزيارات مع ولاية سامسون التركية والمسؤولين فيها تبرز أهمية اتفاقية (التوأمة والتاخي) بين الجانبين، والتي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.وقال الشيخ عذبي الناصر عقب مشاركته في احتفالات ذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة بولاية سامسون في الجمهورية التركية، وذلك بدعوة من رئيس بلدية سامسون خالد دوغان إن العلاقات بين البلدين تعد نموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية، متمنيا للجمهورية التركية مزيدا من التطور والازدهار وأن ينعم اللٰه عليها بالأمن والاستقرار الدائم.وأعرب عن سعادته بتلبية الدعوة وحضور هذه الاحتفالات التي تعزز العلاقات الثنائية بين محافظة الفروانية وولاية سامسون، وتوجه بالتهنئة لرئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان بهذه المناسبة وبالشكر لرئيس بلدية سامسون خالد دوغان على الدعوة الكريمة، مؤكدا أن الهدف الأساسي من تلبيته لهذه الدعوة هو تعزيز العلاقات الثنائية بين محافظة الفروانية وولاية سامسون.ولفت الشيخ عذبي الناصر إلى أن القائمين على الحفل أعربوا عن تقديرهم لتلبية هذه الدعوة وحضور هذه المناسبة العزيزة على الشعب التركي، مؤكدين أن الكويت تحظى بمكانة خاصة لدى الشعب والحكومة التركية، إذ إنها تعتبر من العلاقات الاستثنائية في محيط العلاقات الدولية.وأكدوا حرصهم على إحياء اتفاقية التآخي والتوأمة خاصة في مثل المناسبات الرسمية وأهمية تبادل الخبرات في شتى المجالات بما يخدم الجانبين، متمنين للكويت المزيد من التقدم والازدهار.وشارك المحافظ في حفل غرس أشجار الكويت بغابة المدن الشقيقة التذكارية بحديقة باتي روزا بحضور رئيس بلدية سامسون خالد دوغان وسفيرنا لدى تركيا عبدالعزيز العدواني، والتي ترمز إلى أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.

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