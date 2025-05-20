بدء أعمال صيانة للطرق في "سعد العبدالله" ضمن خطة التطوير

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بدء أعمال صيانة للطرق في "سعد العبدالله" ضمن خطة التطوير
(MENAFN- Al-Anbaa)
عاطف رمضان
ضمن جهود وزارة الأشغال العامة لتحديث البنية التحتية للطرق، أعلنت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان، عن بدء أعمال صيانة جذرية للطرق في مدينة سعد العبدالله، وذلك في إطار العقود الجديدة الخاصة بصيانة الطرق السريعة والداخلية. وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الأعمال تندرج ضمن 18 ممارسة كبرى تهدف إلى إعادة تأهيل الطرق بمختلف مناطق البلاد، وتشمل جميع المحافظات الست، مؤكدة أن الهدف هو الارتقاء بجودة شبكة الطرق ورفع مستويات السلامة لمستخدميها.
عاطف رمضان
ضمن جهود وزارة الأشغال العامة لتحديث البنية التحتية للطرق، أعلنت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان، عن بدء أعمال صيانة جذرية للطرق في مدينة سعد العبدالله، وذلك في إطار العقود الجديدة الخاصة بصيانة الطرق السريعة والداخلية. وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الأعمال تندرج ضمن 18 ممارسة كبرى تهدف إلى إعادة تأهيل الطرق بمختلف مناطق البلاد، وتشمل جميع المحافظات الست، مؤكدة أن الهدف هو الارتقاء بجودة شبكة الطرق ورفع مستويات السلامة لمستخدميها.
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