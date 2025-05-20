بدء أعمال صيانة للطرق في "سعد العبدالله" ضمن خطة التطوير

عاطف رمضانضمن جهود وزارة الأشغال العامة لتحديث البنية التحتية للطرق، أعلنت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان، عن بدء أعمال صيانة جذرية للطرق في مدينة سعد العبدالله، وذلك في إطار العقود الجديدة الخاصة بصيانة الطرق السريعة والداخلية. وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الأعمال تندرج ضمن 18 ممارسة كبرى تهدف إلى إعادة تأهيل الطرق بمختلف مناطق البلاد، وتشمل جميع المحافظات الست، مؤكدة أن الهدف هو الارتقاء بجودة شبكة الطرق ورفع مستويات السلامة لمستخدميها.

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