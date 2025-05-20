بالفيديو.. سعود الحميدي لـ "الأنباء": رصد 20 مخالفة وسحب 10عينات من مواد غذائية لفحصها مخبرياً

حنان عبدالمعبودكشف نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة بالتكليف بالهيئة العامة للغذاء والتغذية د.سعود الحميدي الجلال عن أن الجولة التفتيشية المشتركة التي قام بها مع عدد من الجهات الحكومية أسفرت عن رصد 20 مخالفة، تتمثل في 3 نظافة عامة، و2 نظافة شخصية، و8 كارت صحة، و3 نقل مواد غذائية بطريقة غير صحية، و1 غير مطابق للبيان الإعلامي مع إتلاف 53 كيلوغراما، 3 اشتراطات صحية، وسحب 10 عينات من مواد غذائية لفحصها والتأكد منها. وأكد الجلال في تصريح لـ «الأنباء» التزام أغلب أصحاب المنشآت الغذائية بعد الكشف على عدد كبير منها، وقال: «وجدنا أن نسبة الوعي مرتفعة في جانب تطبيق لائحة الدهون المهدرجة، وان المؤسسات الغذائية تعمل بجد لتلافي وجود مخالفات بها، وهو ما تطمح إليه الهيئة العامة للغذاء والتغذية، حيث الهدف ليس ضبط مخالفة وإنما الهدف الأمن الغذائي وإيصال مادة غذائية صحية وسليمة إلى المستهلك.وأوضح أن الجولة أمس جولة مشتركة مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الداخلية، القوى العاملة، الهيئة العامة للبيئة، البلدية، وغيرها في منطقة مبارك الكبير وتحديدا بمنطقة صبحان، والتي تأتي في إطار حرص الهيئة العامة للغذاء والتغذية على ضمان سلامة المواد الغذائية، حيث تم التفتيش على المنشآت الغذائية ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والنظافة العامة والتأكد من إصدار شهادات صحية للعاملين مما يثبت خلوهم من أي أمراض معدية، مبينا أن المفتشين تم توزيعهم على منطقة صبحان كاملة، حيث كل مجموعة لديها بلوك كامل، حتى تتم تغطية المنطقة كاملة في الوقت نفسه.وأشار الجلال إلى أنه خلال الجولة تم أخذ عينات عشوائية وإجراء فحص مخبري، وعليه ستتم مخالفة المنشآت غير الملتزمة، وإن أدى إلى الإغلاق سيتم إغلاقها، لافتا إلى أنه خلال الجولة التفتيشية أيضا ستتم مخالفة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، كما سيتم اتخاذ جميع الإجراءات.وأكد استمرار الحملة التفتيشية على جميع المحافظات بشكل أسبوعي مع الجهات المشتركة، مشيرا إلى أنه يتم عمل خطة محددة للعمل والتنسيق ولتوزيع المفتشين على المناطق، مشددا في الوقت نفسه على أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية تقوم بالتفتيش الرقابي على مدار الساعة بجميع المراكز بكل المحافظات عن طريق نوبات عمل دورية، ورصد مدى التزام أصحاب المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية، وكذلك مدى تطبيق لائحة الدهون المهدرجة، مبينا أن التفتيش يتم بشكل ظاهري عبر بطاقة البيانات التي يجب أن تتضمن شرحا وافيا للمادة والنسب الصحية والتأكد منها، وكذلك سحب عينات للتأكد عبر المختبر.وبين الجلال أن الجولة تضمنت خطة تفتيشية تشمل 6 فرق للتفتيش على المصانع بالمنطقة، ليتم التفتيش بالتزامن في الوقت نفسه بكل الأماكن بالمنطقة كاملة، وبث رسالة إلى أصحاب المنشآت الغذائية والشركات العاملة في مجال الغذاء بضرورة التزامهم باشتراطات الهيئة العامة للغذاء والتغذية ومتابعة العاملين عن كثب، كما لفت انتباه المستهلكين إلى ان الهيئة العامة للغذاء والتغذية تقوم على مدار الساعة بالكشف على جميع المنشآت، والتأكد من التزامها بالاشتراطات وسلامة المواد الغذائية، وحال وجود أي شكوى أو بلاغ، فهناك الخط الساخن 1807770، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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