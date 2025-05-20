بالفيديو.. سعود الحميدي لـ "الأنباء": رصد 20 مخالفة وسحب 10عينات من مواد غذائية لفحصها مخبرياً

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بالفيديو.. سعود الحميدي لـ "الأنباء": رصد 20 مخالفة وسحب 10عينات من مواد غذائية لفحصها مخبرياً
(MENAFN- Al-Anbaa)
حنان عبدالمعبود
كشف نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة بالتكليف بالهيئة العامة للغذاء والتغذية د.سعود الحميدي الجلال عن أن الجولة التفتيشية المشتركة التي قام بها مع عدد من الجهات الحكومية أسفرت عن رصد 20 مخالفة، تتمثل في 3 نظافة عامة، و2 نظافة شخصية، و8 كارت صحة، و3 نقل مواد غذائية بطريقة غير صحية، و1 غير مطابق للبيان الإعلامي مع إتلاف 53 كيلوغراما، 3 اشتراطات صحية، وسحب 10 عينات من مواد غذائية لفحصها والتأكد منها. وأكد الجلال في تصريح لـ «الأنباء» التزام أغلب أصحاب المنشآت الغذائية بعد الكشف على عدد كبير منها، وقال: «وجدنا أن نسبة الوعي مرتفعة في جانب تطبيق لائحة الدهون المهدرجة، وان المؤسسات الغذائية تعمل بجد لتلافي وجود مخالفات بها، وهو ما تطمح إليه الهيئة العامة للغذاء والتغذية، حيث الهدف ليس ضبط مخالفة وإنما الهدف الأمن الغذائي وإيصال مادة غذائية صحية وسليمة إلى المستهلك.
وأوضح أن الجولة أمس جولة مشتركة مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الداخلية، القوى العاملة، الهيئة العامة للبيئة، البلدية، وغيرها في منطقة مبارك الكبير وتحديدا بمنطقة صبحان، والتي تأتي في إطار حرص الهيئة العامة للغذاء والتغذية على ضمان سلامة المواد الغذائية، حيث تم التفتيش على المنشآت الغذائية ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والنظافة العامة والتأكد من إصدار شهادات صحية للعاملين مما يثبت خلوهم من أي أمراض معدية، مبينا أن المفتشين تم توزيعهم على منطقة صبحان كاملة، حيث كل مجموعة لديها بلوك كامل، حتى تتم تغطية المنطقة كاملة في الوقت نفسه.
وأشار الجلال إلى أنه خلال الجولة تم أخذ عينات عشوائية وإجراء فحص مخبري، وعليه ستتم مخالفة المنشآت غير الملتزمة، وإن أدى إلى الإغلاق سيتم إغلاقها، لافتا إلى أنه خلال الجولة التفتيشية أيضا ستتم مخالفة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، كما سيتم اتخاذ جميع الإجراءات.
وأكد استمرار الحملة التفتيشية على جميع المحافظات بشكل أسبوعي مع الجهات المشتركة، مشيرا إلى أنه يتم عمل خطة محددة للعمل والتنسيق ولتوزيع المفتشين على المناطق، مشددا في الوقت نفسه على أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية تقوم بالتفتيش الرقابي على مدار الساعة بجميع المراكز بكل المحافظات عن طريق نوبات عمل دورية، ورصد مدى التزام أصحاب المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية، وكذلك مدى تطبيق لائحة الدهون المهدرجة، مبينا أن التفتيش يتم بشكل ظاهري عبر بطاقة البيانات التي يجب أن تتضمن شرحا وافيا للمادة والنسب الصحية والتأكد منها، وكذلك سحب عينات للتأكد عبر المختبر.
وبين الجلال أن الجولة تضمنت خطة تفتيشية تشمل 6 فرق للتفتيش على المصانع بالمنطقة، ليتم التفتيش بالتزامن في الوقت نفسه بكل الأماكن بالمنطقة كاملة، وبث رسالة إلى أصحاب المنشآت الغذائية والشركات العاملة في مجال الغذاء بضرورة التزامهم باشتراطات الهيئة العامة للغذاء والتغذية ومتابعة العاملين عن كثب، كما لفت انتباه المستهلكين إلى ان الهيئة العامة للغذاء والتغذية تقوم على مدار الساعة بالكشف على جميع المنشآت، والتأكد من التزامها بالاشتراطات وسلامة المواد الغذائية، وحال وجود أي شكوى أو بلاغ، فهناك الخط الساخن 1807770، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
حنان عبدالمعبود
كشف نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة بالتكليف بالهيئة العامة للغذاء والتغذية د.سعود الحميدي الجلال عن أن الجولة التفتيشية المشتركة التي قام بها مع عدد من الجهات الحكومية أسفرت عن رصد 20 مخالفة، تتمثل في 3 نظافة عامة، و2 نظافة شخصية، و8 كارت صحة، و3 نقل مواد غذائية بطريقة غير صحية، و1 غير مطابق للبيان الإعلامي مع إتلاف 53 كيلوغراما، 3 اشتراطات صحية، وسحب 10 عينات من مواد غذائية لفحصها والتأكد منها. وأكد الجلال في تصريح لـ «الأنباء» التزام أغلب أصحاب المنشآت الغذائية بعد الكشف على عدد كبير منها، وقال: «وجدنا أن نسبة الوعي مرتفعة في جانب تطبيق لائحة الدهون المهدرجة، وان المؤسسات الغذائية تعمل بجد لتلافي وجود مخالفات بها، وهو ما تطمح إليه الهيئة العامة للغذاء والتغذية، حيث الهدف ليس ضبط مخالفة وإنما الهدف الأمن الغذائي وإيصال مادة غذائية صحية وسليمة إلى المستهلك.
وأوضح أن الجولة أمس جولة مشتركة مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الداخلية، القوى العاملة، الهيئة العامة للبيئة، البلدية، وغيرها في منطقة مبارك الكبير وتحديدا بمنطقة صبحان، والتي تأتي في إطار حرص الهيئة العامة للغذاء والتغذية على ضمان سلامة المواد الغذائية، حيث تم التفتيش على المنشآت الغذائية ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والنظافة العامة والتأكد من إصدار شهادات صحية للعاملين مما يثبت خلوهم من أي أمراض معدية، مبينا أن المفتشين تم توزيعهم على منطقة صبحان كاملة، حيث كل مجموعة لديها بلوك كامل، حتى تتم تغطية المنطقة كاملة في الوقت نفسه.
وأشار الجلال إلى أنه خلال الجولة تم أخذ عينات عشوائية وإجراء فحص مخبري، وعليه ستتم مخالفة المنشآت غير الملتزمة، وإن أدى إلى الإغلاق سيتم إغلاقها، لافتا إلى أنه خلال الجولة التفتيشية أيضا ستتم مخالفة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، كما سيتم اتخاذ جميع الإجراءات.
وأكد استمرار الحملة التفتيشية على جميع المحافظات بشكل أسبوعي مع الجهات المشتركة، مشيرا إلى أنه يتم عمل خطة محددة للعمل والتنسيق ولتوزيع المفتشين على المناطق، مشددا في الوقت نفسه على أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية تقوم بالتفتيش الرقابي على مدار الساعة بجميع المراكز بكل المحافظات عن طريق نوبات عمل دورية، ورصد مدى التزام أصحاب المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية، وكذلك مدى تطبيق لائحة الدهون المهدرجة، مبينا أن التفتيش يتم بشكل ظاهري عبر بطاقة البيانات التي يجب أن تتضمن شرحا وافيا للمادة والنسب الصحية والتأكد منها، وكذلك سحب عينات للتأكد عبر المختبر.
وبين الجلال أن الجولة تضمنت خطة تفتيشية تشمل 6 فرق للتفتيش على المصانع بالمنطقة، ليتم التفتيش بالتزامن في الوقت نفسه بكل الأماكن بالمنطقة كاملة، وبث رسالة إلى أصحاب المنشآت الغذائية والشركات العاملة في مجال الغذاء بضرورة التزامهم باشتراطات الهيئة العامة للغذاء والتغذية ومتابعة العاملين عن كثب، كما لفت انتباه المستهلكين إلى ان الهيئة العامة للغذاء والتغذية تقوم على مدار الساعة بالكشف على جميع المنشآت، والتأكد من التزامها بالاشتراطات وسلامة المواد الغذائية، وحال وجود أي شكوى أو بلاغ، فهناك الخط الساخن 1807770، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
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