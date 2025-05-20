"نزاهة": تعزيز التعاون الدولي بمكافحة الفساد لاسيما الجرائم العابرة للحدود

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"نزاهة": تعزيز التعاون الدولي بمكافحة الفساد لاسيما الجرائم العابرة للحدود
(MENAFN- Al-Anbaa)
جددت الكويت تأكيد التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي بمكافحة الفساد لاسيما الجرائم العابرة للحدود، وذلك في إطار نهجها السياسي الذي يضع الشفافية والمساءلة في صميم العمل المؤسسي.
جاء ذلك خلال تصريح أدلى به نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المستشار نواف المهمل لـ«كونا» خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الـ6 للشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد «غلوب-آي» في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وأكد المهمل أن مشاركة دولة الكويت بهذا المحفل الدولي تأتي انسجاما مع سعي «نزاهة» المتواصل لإبراز إنجازات الدولة على الساحة الدولية وتسليط الضوء على التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية بمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الكويت تؤيد بالكامل الرؤية الأممية القائمة على مبدأ عدم التسامح مطلقا مع الفساد وتعمل على تعزيز هذه الرؤية عبر التفاعل المميز مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأوضح أن «نزاهة» تعمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة بما يعكس حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية من خلال قنوات تنسيقية فعالة ما يسهم في ترسيخ موقع الكويت كشريك موثوق في الجهود العالمية لمحاصرة هذه الظاهرة.
وأضاف أن الهيئة كانت من أوليات الجهات التي انضمت إلى شبكة «غلوب-آي» حيث شاركت بفاعلية في اجتماعاتها التأسيسية وأسهمت في صياغة ميثاقها الأساسي إلى جانب دورها النشط في فرق الشبكة الفنية الأمر الذي يعزز من مكانة دولة الكويت كطرف محوري بمعادلة مكافحة الفساد دوليا.
وشدد المهمل على أهمية الشبكة في توفير منصة آمنة لتبادل المعلومات والخبرات بين سلطات إنفاذ القانون حول العالم، مشيدا بدورها في دعم التحقيقات المشتركة وتسهيل تبادل البيانات ذات الطبيعة الحساسة.
ولفت إلى أن الاجتماع الحالي يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات المعقدة التي تواجهها الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد لاسيما مع تصاعد استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الجرائم المالية، مشيرا إلى أن المناقشات تركز على تبني إستراتيجيات تشغيلية حديثة والاستفادة من الابتكارات الرقمية في قياس فاعلية الهيئات المعنية.
جددت الكويت تأكيد التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي بمكافحة الفساد لاسيما الجرائم العابرة للحدود، وذلك في إطار نهجها السياسي الذي يضع الشفافية والمساءلة في صميم العمل المؤسسي.
جاء ذلك خلال تصريح أدلى به نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المستشار نواف المهمل لـ«كونا» خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الـ6 للشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد «غلوب-آي» في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وأكد المهمل أن مشاركة دولة الكويت بهذا المحفل الدولي تأتي انسجاما مع سعي «نزاهة» المتواصل لإبراز إنجازات الدولة على الساحة الدولية وتسليط الضوء على التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية بمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الكويت تؤيد بالكامل الرؤية الأممية القائمة على مبدأ عدم التسامح مطلقا مع الفساد وتعمل على تعزيز هذه الرؤية عبر التفاعل المميز مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأوضح أن «نزاهة» تعمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة بما يعكس حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية من خلال قنوات تنسيقية فعالة ما يسهم في ترسيخ موقع الكويت كشريك موثوق في الجهود العالمية لمحاصرة هذه الظاهرة.
وأضاف أن الهيئة كانت من أوليات الجهات التي انضمت إلى شبكة «غلوب-آي» حيث شاركت بفاعلية في اجتماعاتها التأسيسية وأسهمت في صياغة ميثاقها الأساسي إلى جانب دورها النشط في فرق الشبكة الفنية الأمر الذي يعزز من مكانة دولة الكويت كطرف محوري بمعادلة مكافحة الفساد دوليا.
وشدد المهمل على أهمية الشبكة في توفير منصة آمنة لتبادل المعلومات والخبرات بين سلطات إنفاذ القانون حول العالم، مشيدا بدورها في دعم التحقيقات المشتركة وتسهيل تبادل البيانات ذات الطبيعة الحساسة.
ولفت إلى أن الاجتماع الحالي يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات المعقدة التي تواجهها الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد لاسيما مع تصاعد استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الجرائم المالية، مشيرا إلى أن المناقشات تركز على تبني إستراتيجيات تشغيلية حديثة والاستفادة من الابتكارات الرقمية في قياس فاعلية الهيئات المعنية.
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