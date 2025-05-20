"نزاهة": تعزيز التعاون الدولي بمكافحة الفساد لاسيما الجرائم العابرة للحدود

جددت الكويت تأكيد التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي بمكافحة الفساد لاسيما الجرائم العابرة للحدود، وذلك في إطار نهجها السياسي الذي يضع الشفافية والمساءلة في صميم العمل المؤسسي.جاء ذلك خلال تصريح أدلى به نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المستشار نواف المهمل لـ«كونا» خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الـ6 للشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد «غلوب-آي» في العاصمة الأذربيجانية باكو.وأكد المهمل أن مشاركة دولة الكويت بهذا المحفل الدولي تأتي انسجاما مع سعي «نزاهة» المتواصل لإبراز إنجازات الدولة على الساحة الدولية وتسليط الضوء على التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية بمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الكويت تؤيد بالكامل الرؤية الأممية القائمة على مبدأ عدم التسامح مطلقا مع الفساد وتعمل على تعزيز هذه الرؤية عبر التفاعل المميز مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.وأوضح أن «نزاهة» تعمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة بما يعكس حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية من خلال قنوات تنسيقية فعالة ما يسهم في ترسيخ موقع الكويت كشريك موثوق في الجهود العالمية لمحاصرة هذه الظاهرة.وأضاف أن الهيئة كانت من أوليات الجهات التي انضمت إلى شبكة «غلوب-آي» حيث شاركت بفاعلية في اجتماعاتها التأسيسية وأسهمت في صياغة ميثاقها الأساسي إلى جانب دورها النشط في فرق الشبكة الفنية الأمر الذي يعزز من مكانة دولة الكويت كطرف محوري بمعادلة مكافحة الفساد دوليا.وشدد المهمل على أهمية الشبكة في توفير منصة آمنة لتبادل المعلومات والخبرات بين سلطات إنفاذ القانون حول العالم، مشيدا بدورها في دعم التحقيقات المشتركة وتسهيل تبادل البيانات ذات الطبيعة الحساسة.ولفت إلى أن الاجتماع الحالي يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات المعقدة التي تواجهها الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد لاسيما مع تصاعد استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الجرائم المالية، مشيرا إلى أن المناقشات تركز على تبني إستراتيجيات تشغيلية حديثة والاستفادة من الابتكارات الرقمية في قياس فاعلية الهيئات المعنية.

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