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الأنصاري: "السكنية" تسعى إلى جذب استثمارات "الخاص"

الأنصاري: "السكنية" تسعى إلى جذب استثمارات "الخاص"

2025-05-20 11:16:55
(MENAFN- Al-Anbaa)

عاطف رمضان
تـواصـلـت فـعـالـيـات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، حيث شهد يوم أمس إقامة حلقة نقاشية بعنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية»، حاضر خلالها مدير إدارة الاستثمار في المؤسسة م.أحمد الأنصاري.
استعرض م.الأنصاري خلال الجلسة نبذة تاريخية عن نشأة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتطور القوانين واللوائح المنظمة لعملها، لاسيما لائحة الاستثمار ولائحة المزايدات، وصولا إلى قانون المطور العقاري الذي يمثل محطة مفصلية في تطوير بيئة الاستثمار الإسكاني.
وأوضح أن إدارة الاستثمار في المؤسسة تضم عدة أقسام متخصصة، وتعمل وفق نهج تشاركي في اتخاذ القرارات، إذ يتم التنسيق مع جهات معنية وأخذ آرائها حول مختلف المشاريع والملفات الاستثمارية.
وتحدث الأنصاري عن استراتيجية قطاع الاستثمار في المؤسسة، والدور الذي يؤديه في دعم رؤية المؤسسة الإسكانية، متطرقا إلى أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية، ومنها ما يتم تنفيذه عبر نظام المزايدات أو من خلال مشاريع الشراكة (PPP).
وأشار إلى أن المؤسسة تسعى الى جذب استثمارات القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في تنفيذ المشاريع الإسكانية.

MENAFN20052025000130011022ID1109575000

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