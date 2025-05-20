الأنصاري: "السكنية" تسعى إلى جذب استثمارات "الخاص"

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الأنصاري: "السكنية" تسعى إلى جذب استثمارات "الخاص"
(MENAFN- Al-Anbaa)
عاطف رمضان
تـواصـلـت فـعـالـيـات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، حيث شهد يوم أمس إقامة حلقة نقاشية بعنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية»، حاضر خلالها مدير إدارة الاستثمار في المؤسسة م.أحمد الأنصاري.
استعرض م.الأنصاري خلال الجلسة نبذة تاريخية عن نشأة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتطور القوانين واللوائح المنظمة لعملها، لاسيما لائحة الاستثمار ولائحة المزايدات، وصولا إلى قانون المطور العقاري الذي يمثل محطة مفصلية في تطوير بيئة الاستثمار الإسكاني.
وأوضح أن إدارة الاستثمار في المؤسسة تضم عدة أقسام متخصصة، وتعمل وفق نهج تشاركي في اتخاذ القرارات، إذ يتم التنسيق مع جهات معنية وأخذ آرائها حول مختلف المشاريع والملفات الاستثمارية.
وتحدث الأنصاري عن استراتيجية قطاع الاستثمار في المؤسسة، والدور الذي يؤديه في دعم رؤية المؤسسة الإسكانية، متطرقا إلى أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية، ومنها ما يتم تنفيذه عبر نظام المزايدات أو من خلال مشاريع الشراكة (PPP).
وأشار إلى أن المؤسسة تسعى الى جذب استثمارات القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في تنفيذ المشاريع الإسكانية.
عاطف رمضان
تـواصـلـت فـعـالـيـات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، حيث شهد يوم أمس إقامة حلقة نقاشية بعنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية»، حاضر خلالها مدير إدارة الاستثمار في المؤسسة م.أحمد الأنصاري.
استعرض م.الأنصاري خلال الجلسة نبذة تاريخية عن نشأة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتطور القوانين واللوائح المنظمة لعملها، لاسيما لائحة الاستثمار ولائحة المزايدات، وصولا إلى قانون المطور العقاري الذي يمثل محطة مفصلية في تطوير بيئة الاستثمار الإسكاني.
وأوضح أن إدارة الاستثمار في المؤسسة تضم عدة أقسام متخصصة، وتعمل وفق نهج تشاركي في اتخاذ القرارات، إذ يتم التنسيق مع جهات معنية وأخذ آرائها حول مختلف المشاريع والملفات الاستثمارية.
وتحدث الأنصاري عن استراتيجية قطاع الاستثمار في المؤسسة، والدور الذي يؤديه في دعم رؤية المؤسسة الإسكانية، متطرقا إلى أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية، ومنها ما يتم تنفيذه عبر نظام المزايدات أو من خلال مشاريع الشراكة (PPP).
وأشار إلى أن المؤسسة تسعى الى جذب استثمارات القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في تنفيذ المشاريع الإسكانية.
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