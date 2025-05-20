العنزي: توحيد الجهود في مجال الإسكان باعتباره من أبرز الاحتياجات الأساسية للمواطنين

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العنزي: توحيد الجهود في مجال الإسكان باعتباره من أبرز الاحتياجات الأساسية للمواطنين
(MENAFN- Al-Anbaa)
عاطف رمضان
انطلقت أعمال الاجتماع السادس والعشرين لكبار مسؤولي الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برعاية الكويت، والذي تستضيفه المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بحضور وفود رسمية تمثل وزارات وهيئات الإسكان في دول المجلس.
وفي كلمة له خلال الاجتماع، عبر رئيس الدورة الحالية مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.راشد العنزي، عن فخره واعتزازه باستضافة الكويت لهذا الاجتماع الخليجي المهم، قائلا: «أتشرف في دولة الكويت باستضافة الاجتماع الـ 26 لكبار مسؤولي الإسكان بدول مجلس التعاون، تحقيقا لرؤى وتوجهات دول المجلس نحو توحيد الجهود في مجال الإسكان، باعتباره من أبرز الاحتياجات الأساسية لمواطني دولنا».
وأشاد العنزي بالدور المتميز الذي أدته دولة قطر خلال رئاستها للدورة الماضية لعام 2024، لافتا إلى أن اجتماع اللجنة في العام الماضي أسفر عن عدد من التوصيات التي حظيت بموافقة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان، أبرزها:
إقرار باكورة مخرجات خطة العمل الإسكاني الخليجي للفترة 2024 - 2030، والتي تضمنت: دليل التحديث العقاري لدول المجلس، دليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول المجلس، إطارا اقتصاديا للشراكة مع القطاع الخاص في تشريع الاستثمار العقاري، الموافقة على عقد النسخة الثالثة من الأسبوع الخليجي للإسكان في الكويت خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري، إطلاق الدورة الثالثة من جائزة مجلس التعاون للعمل الإسكاني 2024 - 2025، تحت عنوان: «التطبيقات والتقنيات الرقمية الذكية في مشاريع وبرامج الإسكان».
من جانبه، رفع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون خالد السنيدي أسمى آيات العرفان والامتنان إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على دعمه الكريم للعمل الخليجي المشترك، مشيدا بما يبذله سموه مع إخوانه قادة دول المجلس من جهود متواصلة لتعزيز التكامل بين دول الخليج، لاسيما في القطاع الإسكاني.
كما توجه السنيدي بالشكر إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية على الاستضافة الكريمة وحسن التنظيم والإعداد للأسبوع الخليجي للإسكان بنسخته الثالثة، مشيدا أيضا بدور دولة قطر خلال ترؤسها للدورة الماضية.
وأضاف السنيدي: «نثمن الجهود التي تبذلها وزارات الإسكان في دول المجلس والإنجازات التي تحققت، وندعو إلى ضرورة مواصلة العمل لمواكبة الدول المتقدمة والاستفادة من تجاربها وخبراتها».
وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات المحورية التي تهم مواطني دول الخليج، والتي تتطلب مناقشة موسعة وبلورة توصيات عملية، تمهيدا لرفعها إلى الاجتماع الوزاري المقبل للمصادقة عليها، بما يسهم في تعزيز مسيرة التكامل الخليجي في القطاع الإسكاني.
السنيدي: نثمّن دعم قادة دول المجلس ونسعى إلى مواكبة التجارب العالمية في الإسكان
عاطف رمضان
انطلقت أعمال الاجتماع السادس والعشرين لكبار مسؤولي الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برعاية الكويت، والذي تستضيفه المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بحضور وفود رسمية تمثل وزارات وهيئات الإسكان في دول المجلس.
وفي كلمة له خلال الاجتماع، عبر رئيس الدورة الحالية مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.راشد العنزي، عن فخره واعتزازه باستضافة الكويت لهذا الاجتماع الخليجي المهم، قائلا: «أتشرف في دولة الكويت باستضافة الاجتماع الـ 26 لكبار مسؤولي الإسكان بدول مجلس التعاون، تحقيقا لرؤى وتوجهات دول المجلس نحو توحيد الجهود في مجال الإسكان، باعتباره من أبرز الاحتياجات الأساسية لمواطني دولنا».
وأشاد العنزي بالدور المتميز الذي أدته دولة قطر خلال رئاستها للدورة الماضية لعام 2024، لافتا إلى أن اجتماع اللجنة في العام الماضي أسفر عن عدد من التوصيات التي حظيت بموافقة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان، أبرزها:
إقرار باكورة مخرجات خطة العمل الإسكاني الخليجي للفترة 2024 - 2030، والتي تضمنت: دليل التحديث العقاري لدول المجلس، دليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول المجلس، إطارا اقتصاديا للشراكة مع القطاع الخاص في تشريع الاستثمار العقاري، الموافقة على عقد النسخة الثالثة من الأسبوع الخليجي للإسكان في الكويت خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري، إطلاق الدورة الثالثة من جائزة مجلس التعاون للعمل الإسكاني 2024 - 2025، تحت عنوان: «التطبيقات والتقنيات الرقمية الذكية في مشاريع وبرامج الإسكان».
من جانبه، رفع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون خالد السنيدي أسمى آيات العرفان والامتنان إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على دعمه الكريم للعمل الخليجي المشترك، مشيدا بما يبذله سموه مع إخوانه قادة دول المجلس من جهود متواصلة لتعزيز التكامل بين دول الخليج، لاسيما في القطاع الإسكاني.
كما توجه السنيدي بالشكر إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية على الاستضافة الكريمة وحسن التنظيم والإعداد للأسبوع الخليجي للإسكان بنسخته الثالثة، مشيدا أيضا بدور دولة قطر خلال ترؤسها للدورة الماضية.
وأضاف السنيدي: «نثمن الجهود التي تبذلها وزارات الإسكان في دول المجلس والإنجازات التي تحققت، وندعو إلى ضرورة مواصلة العمل لمواكبة الدول المتقدمة والاستفادة من تجاربها وخبراتها».
وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات المحورية التي تهم مواطني دول الخليج، والتي تتطلب مناقشة موسعة وبلورة توصيات عملية، تمهيدا لرفعها إلى الاجتماع الوزاري المقبل للمصادقة عليها، بما يسهم في تعزيز مسيرة التكامل الخليجي في القطاع الإسكاني.
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