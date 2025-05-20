العنزي: توحيد الجهود في مجال الإسكان باعتباره من أبرز الاحتياجات الأساسية للمواطنين



السنيدي: نثمّن دعم قادة دول المجلس ونسعى إلى مواكبة التجارب العالمية في الإسكان



عاطف رمضانانطلقت أعمال الاجتماع السادس والعشرين لكبار مسؤولي الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برعاية الكويت، والذي تستضيفه المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بحضور وفود رسمية تمثل وزارات وهيئات الإسكان في دول المجلس.وفي كلمة له خلال الاجتماع، عبر رئيس الدورة الحالية مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.راشد العنزي، عن فخره واعتزازه باستضافة الكويت لهذا الاجتماع الخليجي المهم، قائلا: «أتشرف في دولة الكويت باستضافة الاجتماع الـ 26 لكبار مسؤولي الإسكان بدول مجلس التعاون، تحقيقا لرؤى وتوجهات دول المجلس نحو توحيد الجهود في مجال الإسكان، باعتباره من أبرز الاحتياجات الأساسية لمواطني دولنا».وأشاد العنزي بالدور المتميز الذي أدته دولة قطر خلال رئاستها للدورة الماضية لعام 2024، لافتا إلى أن اجتماع اللجنة في العام الماضي أسفر عن عدد من التوصيات التي حظيت بموافقة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان، أبرزها:إقرار باكورة مخرجات خطة العمل الإسكاني الخليجي للفترة 2024 - 2030، والتي تضمنت: دليل التحديث العقاري لدول المجلس، دليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول المجلس، إطارا اقتصاديا للشراكة مع القطاع الخاص في تشريع الاستثمار العقاري، الموافقة على عقد النسخة الثالثة من الأسبوع الخليجي للإسكان في الكويت خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري، إطلاق الدورة الثالثة من جائزة مجلس التعاون للعمل الإسكاني 2024 - 2025، تحت عنوان: «التطبيقات والتقنيات الرقمية الذكية في مشاريع وبرامج الإسكان».من جانبه، رفع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون خالد السنيدي أسمى آيات العرفان والامتنان إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على دعمه الكريم للعمل الخليجي المشترك، مشيدا بما يبذله سموه مع إخوانه قادة دول المجلس من جهود متواصلة لتعزيز التكامل بين دول الخليج، لاسيما في القطاع الإسكاني.كما توجه السنيدي بالشكر إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية على الاستضافة الكريمة وحسن التنظيم والإعداد للأسبوع الخليجي للإسكان بنسخته الثالثة، مشيدا أيضا بدور دولة قطر خلال ترؤسها للدورة الماضية.وأضاف السنيدي: «نثمن الجهود التي تبذلها وزارات الإسكان في دول المجلس والإنجازات التي تحققت، وندعو إلى ضرورة مواصلة العمل لمواكبة الدول المتقدمة والاستفادة من تجاربها وخبراتها».وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات المحورية التي تهم مواطني دول الخليج، والتي تتطلب مناقشة موسعة وبلورة توصيات عملية، تمهيدا لرفعها إلى الاجتماع الوزاري المقبل للمصادقة عليها، بما يسهم في تعزيز مسيرة التكامل الخليجي في القطاع الإسكاني.