ندوة "التمويل العقاري لإسكان مستدام": توفيرخيارات سكنية متعددة وإيجاد خدمات متكاملة

عاطف رمضانفي إطار فعاليات الأسبوع الخليجي الثالث للإسكان، نظمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ندوة نقاشية بعنوان «التمويل والتطوير العقاري لإسكان مستدام»، أدارتها نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات في المؤسسة أمينة العوضي، بمشاركة كبار مسؤولي الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي.وأكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.راشد العنزي حرص المؤسسة على تبادل التجارب الخليجية الناجحة، مشيدا بمشاركة الأشقاء في الأسبوع الخليجي.واستعرض العنزي جهود المؤسسة في بناء مدن سكنية متكاملة، وذكر على وجه الخصوص مشروع المطلاع، الذي شمل توزيع آلاف القسائم، وتشييد مرافق ومدارس ومجمعات عمرانية حديثة.كما تطرق إلى البدء الفعلي في تطبيق قانون المطور العقاري، وطرح 3 مواقع جديدة تستوعب آلاف الوحدات السكنية، مشددا على ضرورة تنويع المنتجات الإسكانية لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.من جانبه، قال مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان في الإمارات م.محمد المنصوري، إن دول الخليج تعمل لما فيه مصلحة المواطن، خاصة في مجالي الإسكان والتمويل العقاري.وكشف أن الإمارات تخطط للمدى البعيد حتى 50 سنة، وتحتاج إلى 500 ألف وحدة سكنية خلال هذه الفترة المقبلة. ودعا المنصوري إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء صناديق استثمارية، وتطوير تشريعات الإسكان بما يضمن الاستدامة دون تحميل الحكومات أعباء مالية إضافية.بدورها، قالت وكيلة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في البحرين فاطمة المناعي، إن التحدي الأكبر يتمثل في ضيق مساحة الأراضي، ما يدفع نحو البحث عن حلول مبتكرة لتوفير المساكن.وأشارت إلى تغير ثقافة المواطن البحريني، إذ لم تعد البيوت الكبيرة أولوية، بل أصبح هناك إقبال متزايد على الشقق السكنية، مؤكدة أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتقديم خدمات سكنية متنوعة وعصرية.من جهته، أكد وكيل وزارة البلدية والإسكان في السعودية عبدالرحمن الطويل أن المملكة وفرت الأرض والدعم للمطورين، وبنت مدنا تحوي آلاف الوحدات، مع تسهيلات غير مسبوقة للقطاع الخاص.ولفت إلى أن التحول الرقمي في المملكة مكّن المواطن من الحصول على استحقاقاته السكنية في ثوان معدودة، مقارنة بالماضي، مع توفير خيارات سكنية متعددة وخدمات متكاملة.من جانبه، استعرض وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان د.محمد المطوع أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية، مشيرا إلى تركيز السلطنة على التوسع العمراني والتخطيط الحضري والريفي، وتعزيز التمويل العقاري والتحول الرقمي والتشريعات، ضمن رؤية مستدامة حتى عام 2040.أما وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في قطر فهد الخيارين، فأكد أن التشريعات القطرية مرنة وقابلة للتكيف، وتعنى بمواكبة التغيرات الاقتصادية وتلبية احتياجات الأسر، من خلال تنويع الخيارات السكنية وتوسيع مجالات التملك.

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