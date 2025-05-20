"المرأة الدولية": تنوع ثقافي وحضور متنام لدول الآسيان في الكويت

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"المرأة الدولية": تنوع ثقافي وحضور متنام لدول الآسيان في الكويت
(MENAFN- Al-Anbaa)
ندى أبونصر
استضافت مجموعة المرأة الدولية (IWG) بالتعاون مع لجنة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان) في الكويت (ACK)، برئاسة فيتنام، أمسية ثقافية وسياحية متميزة في فندق كراون بلازا. وجمعت الفعالية أعضاء المجموعة والعديد من الضيوف البارزين من السلك الديبلوماسي والقطاع الخاص في الكويت.
وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت رئيسة مجموعة المرأة الدولية وزوجة سفير مملكة إسواتيني بولينا دلاميني بحرارة بجميع الضيوف، مشيدة بالتنوع الثقافي والحضور المتنامي لدول الآسيان بالكويت.
وقالت: «دول جنوب شرق آسيا تتميز بتنوعها المذهل، حيث تمتلك كل دولة لغتها الخاصة وثقافتها الفريدة وتقاليدها المميزة، إلى جانب خلفيات عرقية ودينية مختلفة». من جانبه، أشار سفير جمهورية فيتنام لدى دولة الكويت د.نغوين دوك ثانغ، ممثلا لرئاسة الآسيان الحالية، إلى الانتعاش القوي لقطاع السياحة في جنوب شرق آسيا بعد جائحة كوفيد-19، قائلا: «في عام 2024، استقطبت المنطقة ما يقرب من 122 مليون زائر دولي، وتصدرت تايلند الوجهات السياحية بـ 35.5 مليون زائر، تلتها ماليزيا بـ 25 مليون زائر، فيما واصلت فيتنام نموها اللافت باستقبال أكثر من 18 مليون سائح دولي». وأكد أن جاذبية السياحة في جنوب شرق آسيا تنبع من تنوعها الثقافي، وتنوع تجارب السفر، وكرم الضيافة، والمأكولات الشهية، والبيئة النظيفة والآمنة، والمناظر الطبيعية الخلابة، بالإضافة إلى العدد الكبير من المواقع التراثية المعترف بها عالميا، والشواطئ الساحرة، والمدن النابضة بالحياة. وشهدت الأمسية عروضا ثقافية قدمتها الجاليات الإندونيسية، والميانمارية، والفلبينية، والفيتنامية، عكست الفنون التقليدية الفريدة للمنطقة، إضافة إلى مقاطع فيديو سلطت الضوء على التنوع الثقافي لدول الآسيان، وجمال الطبيعة الغني، وفنون الطهي العريقة، قبل تذوقهم لأطباق مختارة من مأكولات دول جنوب شرق آسيا ضمن بوفيه مميز. وأعرب مجلس إدارة مجموعة المرأة الدولية عن بالغ سروره بتقديم دروع تذكارية لكل من دول الآسيان تقديرا لجهودها المتميزة في تنظيم فعالية استثنائية وغنية بالمعلومات.
وشكلت هذه الأمسية الثقافية والسياحية احتفالا بروح الآسيان وساهمت في تعزيز صورة ووحدة المجتمع الآسيوي في الكويت، فضلا عن كونها منصة فاعلة لتعزيز التبادل الثقافي والصداقة مع الشعب الكويتي. واختتمت الأمسية بسحب على جوائز قيمة قدمتها سفارات دول الآسيان في الكويت، مما أضفى جوا من الحماس والمرح.
ندى أبونصر
استضافت مجموعة المرأة الدولية (IWG) بالتعاون مع لجنة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان) في الكويت (ACK)، برئاسة فيتنام، أمسية ثقافية وسياحية متميزة في فندق كراون بلازا. وجمعت الفعالية أعضاء المجموعة والعديد من الضيوف البارزين من السلك الديبلوماسي والقطاع الخاص في الكويت.
وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت رئيسة مجموعة المرأة الدولية وزوجة سفير مملكة إسواتيني بولينا دلاميني بحرارة بجميع الضيوف، مشيدة بالتنوع الثقافي والحضور المتنامي لدول الآسيان بالكويت.
وقالت: «دول جنوب شرق آسيا تتميز بتنوعها المذهل، حيث تمتلك كل دولة لغتها الخاصة وثقافتها الفريدة وتقاليدها المميزة، إلى جانب خلفيات عرقية ودينية مختلفة». من جانبه، أشار سفير جمهورية فيتنام لدى دولة الكويت د.نغوين دوك ثانغ، ممثلا لرئاسة الآسيان الحالية، إلى الانتعاش القوي لقطاع السياحة في جنوب شرق آسيا بعد جائحة كوفيد-19، قائلا: «في عام 2024، استقطبت المنطقة ما يقرب من 122 مليون زائر دولي، وتصدرت تايلند الوجهات السياحية بـ 35.5 مليون زائر، تلتها ماليزيا بـ 25 مليون زائر، فيما واصلت فيتنام نموها اللافت باستقبال أكثر من 18 مليون سائح دولي». وأكد أن جاذبية السياحة في جنوب شرق آسيا تنبع من تنوعها الثقافي، وتنوع تجارب السفر، وكرم الضيافة، والمأكولات الشهية، والبيئة النظيفة والآمنة، والمناظر الطبيعية الخلابة، بالإضافة إلى العدد الكبير من المواقع التراثية المعترف بها عالميا، والشواطئ الساحرة، والمدن النابضة بالحياة. وشهدت الأمسية عروضا ثقافية قدمتها الجاليات الإندونيسية، والميانمارية، والفلبينية، والفيتنامية، عكست الفنون التقليدية الفريدة للمنطقة، إضافة إلى مقاطع فيديو سلطت الضوء على التنوع الثقافي لدول الآسيان، وجمال الطبيعة الغني، وفنون الطهي العريقة، قبل تذوقهم لأطباق مختارة من مأكولات دول جنوب شرق آسيا ضمن بوفيه مميز. وأعرب مجلس إدارة مجموعة المرأة الدولية عن بالغ سروره بتقديم دروع تذكارية لكل من دول الآسيان تقديرا لجهودها المتميزة في تنظيم فعالية استثنائية وغنية بالمعلومات.
وشكلت هذه الأمسية الثقافية والسياحية احتفالا بروح الآسيان وساهمت في تعزيز صورة ووحدة المجتمع الآسيوي في الكويت، فضلا عن كونها منصة فاعلة لتعزيز التبادل الثقافي والصداقة مع الشعب الكويتي. واختتمت الأمسية بسحب على جوائز قيمة قدمتها سفارات دول الآسيان في الكويت، مما أضفى جوا من الحماس والمرح.
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