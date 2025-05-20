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"المرأة الدولية": تنوع ثقافي وحضور متنام لدول الآسيان في الكويت

"المرأة الدولية": تنوع ثقافي وحضور متنام لدول الآسيان في الكويت

2025-05-20 11:16:54
(MENAFN- Al-Anbaa)

ندى أبونصر
استضافت مجموعة المرأة الدولية (IWG) بالتعاون مع لجنة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان) في الكويت (ACK)، برئاسة فيتنام، أمسية ثقافية وسياحية متميزة في فندق كراون بلازا. وجمعت الفعالية أعضاء المجموعة والعديد من الضيوف البارزين من السلك الديبلوماسي والقطاع الخاص في الكويت.
وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت رئيسة مجموعة المرأة الدولية وزوجة سفير مملكة إسواتيني بولينا دلاميني بحرارة بجميع الضيوف، مشيدة بالتنوع الثقافي والحضور المتنامي لدول الآسيان بالكويت.
وقالت: «دول جنوب شرق آسيا تتميز بتنوعها المذهل، حيث تمتلك كل دولة لغتها الخاصة وثقافتها الفريدة وتقاليدها المميزة، إلى جانب خلفيات عرقية ودينية مختلفة». من جانبه، أشار سفير جمهورية فيتنام لدى دولة الكويت د.نغوين دوك ثانغ، ممثلا لرئاسة الآسيان الحالية، إلى الانتعاش القوي لقطاع السياحة في جنوب شرق آسيا بعد جائحة كوفيد-19، قائلا: «في عام 2024، استقطبت المنطقة ما يقرب من 122 مليون زائر دولي، وتصدرت تايلند الوجهات السياحية بـ 35.5 مليون زائر، تلتها ماليزيا بـ 25 مليون زائر، فيما واصلت فيتنام نموها اللافت باستقبال أكثر من 18 مليون سائح دولي». وأكد أن جاذبية السياحة في جنوب شرق آسيا تنبع من تنوعها الثقافي، وتنوع تجارب السفر، وكرم الضيافة، والمأكولات الشهية، والبيئة النظيفة والآمنة، والمناظر الطبيعية الخلابة، بالإضافة إلى العدد الكبير من المواقع التراثية المعترف بها عالميا، والشواطئ الساحرة، والمدن النابضة بالحياة. وشهدت الأمسية عروضا ثقافية قدمتها الجاليات الإندونيسية، والميانمارية، والفلبينية، والفيتنامية، عكست الفنون التقليدية الفريدة للمنطقة، إضافة إلى مقاطع فيديو سلطت الضوء على التنوع الثقافي لدول الآسيان، وجمال الطبيعة الغني، وفنون الطهي العريقة، قبل تذوقهم لأطباق مختارة من مأكولات دول جنوب شرق آسيا ضمن بوفيه مميز. وأعرب مجلس إدارة مجموعة المرأة الدولية عن بالغ سروره بتقديم دروع تذكارية لكل من دول الآسيان تقديرا لجهودها المتميزة في تنظيم فعالية استثنائية وغنية بالمعلومات.
وشكلت هذه الأمسية الثقافية والسياحية احتفالا بروح الآسيان وساهمت في تعزيز صورة ووحدة المجتمع الآسيوي في الكويت، فضلا عن كونها منصة فاعلة لتعزيز التبادل الثقافي والصداقة مع الشعب الكويتي. واختتمت الأمسية بسحب على جوائز قيمة قدمتها سفارات دول الآسيان في الكويت، مما أضفى جوا من الحماس والمرح.

MENAFN20052025000130011022ID1109574996

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