العجمي: الاستثمار الآمن في القطاع غير الربحي ضرورة وطنية لتحقيق التوازن وتعزيز الإنتاجية

بشرى شعبانشاركت الكويت في الملتقى الخليجي للقطاع غير الربحي الذي انطلقت أعماله أمس الأول في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من معرض إينا الدولي، والذي يعد إحدى أبرز المنصات التنموية في المنطقة لتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة. وترأس وفد الكويت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.خالد العجمي وضم الوفد كلا من مدير إدارة الجمعيات الأهلية إيمان العنزي، ومدير إدارة الجمعيات الخيرية عبدالعزيز العجمي.وشهدت فعاليات الملتقى تولي الكويت قيادة الجلسة النقاشية الأولى، ممثلة بوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.خالد العجمي، والتي خصصت لعرض تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في تطوير الشراكات بين المؤسسات غير الربحية والقطاعات الحكومية والخاصة، وتسليط الضوء على نماذج ناجحة في تمكين العمل الأهلي وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.وفي كلمته، أكد العجمي أن القطاع غير الربحي بات اليوم أحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، لما يمتلكه من إمكانات بشرية ومجتمعية فاعلة، وما يوفره من بيئة خصبة للمبادرات المجتمعية التي تسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة.وأضاف: «نؤمن بأهمية بناء شراكات استراتيجية بين القطاع غير الربحي من جهة، والقطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، وذلك ضمن رؤية تنموية متكاملة تسعى إلى تحقيق الاستدامة والتمكين للمجتمع بمختلف مكوناته»، مشددا على أن الاستثمار الآمن في القطاع غير الربحي ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية وخيار استراتيجي تتبناه الدول المتقدمة لتحقيق التوازن الاجتماعي وتعزيز الإنتاجية والمشاركة المجتمعية.وأوضح أن ما طرح من التجارب والنماذج الخليجية في تعزيز الشراكة بين القطاع غير الربحي والقطاعين الخاص والحكومي في الملتقى، لا يعد مجرد عرض نظري، بل يمثل خارطة طريق واقعية يمكن الاستفادة منها في تطوير الأداء المؤسسي داخل القطاع، وتعزيز مفهوم التكامل بين الجهات، للوصول إلى نموذج تنموي مستدام يرتكز على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول الخليج.

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