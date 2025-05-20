العجمي: الاستثمار الآمن في القطاع غير الربحي ضرورة وطنية لتحقيق التوازن وتعزيز الإنتاجية

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العجمي: الاستثمار الآمن في القطاع غير الربحي ضرورة وطنية لتحقيق التوازن وتعزيز الإنتاجية
(MENAFN- Al-Anbaa)
بشرى شعبان
شاركت الكويت في الملتقى الخليجي للقطاع غير الربحي الذي انطلقت أعماله أمس الأول في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من معرض إينا الدولي، والذي يعد إحدى أبرز المنصات التنموية في المنطقة لتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة. وترأس وفد الكويت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.خالد العجمي وضم الوفد كلا من مدير إدارة الجمعيات الأهلية إيمان العنزي، ومدير إدارة الجمعيات الخيرية عبدالعزيز العجمي.
وشهدت فعاليات الملتقى تولي الكويت قيادة الجلسة النقاشية الأولى، ممثلة بوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.خالد العجمي، والتي خصصت لعرض تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في تطوير الشراكات بين المؤسسات غير الربحية والقطاعات الحكومية والخاصة، وتسليط الضوء على نماذج ناجحة في تمكين العمل الأهلي وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.
وفي كلمته، أكد العجمي أن القطاع غير الربحي بات اليوم أحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، لما يمتلكه من إمكانات بشرية ومجتمعية فاعلة، وما يوفره من بيئة خصبة للمبادرات المجتمعية التي تسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة.
وأضاف: «نؤمن بأهمية بناء شراكات استراتيجية بين القطاع غير الربحي من جهة، والقطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، وذلك ضمن رؤية تنموية متكاملة تسعى إلى تحقيق الاستدامة والتمكين للمجتمع بمختلف مكوناته»، مشددا على أن الاستثمار الآمن في القطاع غير الربحي ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية وخيار استراتيجي تتبناه الدول المتقدمة لتحقيق التوازن الاجتماعي وتعزيز الإنتاجية والمشاركة المجتمعية.
وأوضح أن ما طرح من التجارب والنماذج الخليجية في تعزيز الشراكة بين القطاع غير الربحي والقطاعين الخاص والحكومي في الملتقى، لا يعد مجرد عرض نظري، بل يمثل خارطة طريق واقعية يمكن الاستفادة منها في تطوير الأداء المؤسسي داخل القطاع، وتعزيز مفهوم التكامل بين الجهات، للوصول إلى نموذج تنموي مستدام يرتكز على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول الخليج.
بشرى شعبان
شاركت الكويت في الملتقى الخليجي للقطاع غير الربحي الذي انطلقت أعماله أمس الأول في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من معرض إينا الدولي، والذي يعد إحدى أبرز المنصات التنموية في المنطقة لتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة. وترأس وفد الكويت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.خالد العجمي وضم الوفد كلا من مدير إدارة الجمعيات الأهلية إيمان العنزي، ومدير إدارة الجمعيات الخيرية عبدالعزيز العجمي.
وشهدت فعاليات الملتقى تولي الكويت قيادة الجلسة النقاشية الأولى، ممثلة بوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.خالد العجمي، والتي خصصت لعرض تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في تطوير الشراكات بين المؤسسات غير الربحية والقطاعات الحكومية والخاصة، وتسليط الضوء على نماذج ناجحة في تمكين العمل الأهلي وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.
وفي كلمته، أكد العجمي أن القطاع غير الربحي بات اليوم أحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، لما يمتلكه من إمكانات بشرية ومجتمعية فاعلة، وما يوفره من بيئة خصبة للمبادرات المجتمعية التي تسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة.
وأضاف: «نؤمن بأهمية بناء شراكات استراتيجية بين القطاع غير الربحي من جهة، والقطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، وذلك ضمن رؤية تنموية متكاملة تسعى إلى تحقيق الاستدامة والتمكين للمجتمع بمختلف مكوناته»، مشددا على أن الاستثمار الآمن في القطاع غير الربحي ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية وخيار استراتيجي تتبناه الدول المتقدمة لتحقيق التوازن الاجتماعي وتعزيز الإنتاجية والمشاركة المجتمعية.
وأوضح أن ما طرح من التجارب والنماذج الخليجية في تعزيز الشراكة بين القطاع غير الربحي والقطاعين الخاص والحكومي في الملتقى، لا يعد مجرد عرض نظري، بل يمثل خارطة طريق واقعية يمكن الاستفادة منها في تطوير الأداء المؤسسي داخل القطاع، وتعزيز مفهوم التكامل بين الجهات، للوصول إلى نموذج تنموي مستدام يرتكز على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول الخليج.
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