تكريم البروفيسور بنديكت أوراما بجائزة تشاد المرموقة " وسام الاستحقاق الوطني التشادي برتبة القائد"
منح رئيس جمهورية تشاد، فخامة محمد إدريس ديبي إتنو، رالرئيس ورئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، البروفيسور بنديكت أوراما، جائزة الشرف الوطنية المرموقة من خلال تقليده لوسام الاستحقاق الوطني التشادي برتبة القائد، التابع لوزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي، لمساهماته البارزة في الاقتصاد التشادي والأفريقي.
تعتبر رتبة القائد من أعلى المراتب الشرفية في هذا الترتيب، تمنح تقديرا لإنجازات كبيرة ومستدامة في حين أن وسام تشاد الوطني هو وسام دولة مرموق تمنحه جمهورية تشاد للاعتراف بالخدمة الاستثنائية أو المساهمات المقدمة للبلد.
وفي معرض حديثه عن عملية التحول السياسي التي شهدتها تشاد في عام 2022، أعرب الرئيس إدريس ديربي إيتنو عن امتنانه العميق للبروفيسور أوراما و أفريكسيم بنك لوقوفهما إلى جانب البلاد. وأشار إلى أنه "عندما فر مقرضون دوليون آخرون في أوج الصراعات الاجتماعية السياسية المؤسفة، وقف أفريكسيم بنك بحزم إلى جانب بلادنا، واستمر في دفع الاستثمارات الحيوية التي تدعم الآن الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي السريع لبلدنا".
وعند استلام البروفيسور أوراما الجائزة، قال: "إن هذا التكريم ليس مجرد اعتراف بجهودي، بل هو أيضا شهادة على العزيمة الجماعية التي أبداها أفريكسيم بنك وشركاؤه لتحويل اقتصاد تشاد وتمكين شعبها. وإذ أقبل هذا التكريم مع شعور بالتواضع العميق ، فإنني أعتبره بمثابة دعوة للقيام بالواجب. وكان ذلك بمثابة تذكير للبنك بضرورة بذل المزيد من الجهد للتعجيل بالتحول الهيكلي للاقتصاد التشادي والاقتصاد الأفريقي ككل".
انضمت تشاد إلى أفريكسيم بنك خلال قمة الاتحاد الأفريقي السادسة والثلاثين (36) حيث تعهد أفريكسيم بنك بدعم مشاريع التنمية الاستراتيجية في الزراعة والثروة الحيوانية، وهما ركيزتان أساسيتان لاقتصاد تشاد، لدفع النمو المستدام والتنوع الاقتصادي.
ويؤكد أفريكسيم بنك على التزامه الراسخ بتعزيز التنمية الاقتصادية في تشاد من خلال الاستثمارات المستهدفة، وتيسير التجارة، وبناء القدرات المؤسسية، وضمان الرخاء المشترك والمرونة في السنوات المقبلة.توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.
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فنسنت موسومبا
مدير الاتصالات والفعاليات (العلاقات الإعلامية)
البريد الإلكتروني: press@أفريكسيم بنك.com
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حول أفريكسيم بنك:
بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها. لأكثر من 30 عاما، كان البنك ينشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول التمويل التي تدعم تحول بنية التجارة في أفريقيا، وتسريع التصنيع والتجارة البينية الإقليمية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا. فقد أطلق أفريكسيم بنك بنك، الذي كان مؤيدا قويا لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، نظام الدفع والتسوية لعموم أفريقيا (PAPSS) الذي تبناه الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. وبالعمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، أنشأ البنك صندوق تعديل بقيمة 10 مليار دولار أميركي لدعم البلدان المشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، بلغ إجمالي الأصول والطوارئ لدى أفريكسيم بنك أكثر من 40.1 مليار دولار أميركي، وبلغت أموال المساهمين 7.2 مليار دولار أميركي. لدى أفريكسيم بنك تصنيفات من الدرجة الاستثمارية تم تعيينها من قبل GCR (المقياس الدولي) (A) و Moody's (Baa1) و China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd (CCXI) (AAA) ووكالة التصنيف الائتماني اليابانية (JCR) (A-) و Fitch (BBB). لقد تطور أفريكسيم بنك ليصبح كيانا جماعيا يتألف من البنك، وهو فرع صندوق تأثير الأسهم التابع له والذي يطلق عليه صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA)، وشركته الفرعية لإدارة التأمين (AfrexInsure) (معا، "المجموعة"). يقع المقر الرئيسي للبنك في القاهرة، مصر.
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