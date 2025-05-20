تكريم البروفيسور بنديكت أوراما بجائزة تشاد المرموقة " وسام الاستحقاق الوطني التشادي برتبة القائد"

منح رئيس جمهورية تشاد، فخامة محمد إدريس ديبي إتنو، رالرئيس ورئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، البروفيسور بنديكت أوراما، جائزة الشرف الوطنية المرموقة من خلال تقليده لوسام الاستحقاق الوطني التشادي برتبة القائد، التابع لوزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي، لمساهماته البارزة في الاقتصاد التشادي والأفريقي.

تعتبر رتبة القائد من أعلى المراتب الشرفية في هذا الترتيب، تمنح تقديرا لإنجازات كبيرة ومستدامة في حين أن وسام تشاد الوطني هو وسام دولة مرموق تمنحه جمهورية تشاد للاعتراف بالخدمة الاستثنائية أو المساهمات المقدمة للبلد.

وفي معرض حديثه عن عملية التحول السياسي التي شهدتها تشاد في عام 2022، أعرب الرئيس إدريس ديربي إيتنو عن امتنانه العميق للبروفيسور أوراما و أفريكسيم بنك لوقوفهما إلى جانب البلاد. وأشار إلى أنه "عندما فر مقرضون دوليون آخرون في أوج الصراعات الاجتماعية السياسية المؤسفة، وقف أفريكسيم بنك بحزم إلى جانب بلادنا، واستمر في دفع الاستثمارات الحيوية التي تدعم الآن الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي السريع لبلدنا".

وعند استلام البروفيسور أوراما الجائزة، قال: "إن هذا التكريم ليس مجرد اعتراف بجهودي، بل هو أيضا شهادة على العزيمة الجماعية التي أبداها أفريكسيم بنك وشركاؤه لتحويل اقتصاد تشاد وتمكين شعبها. وإذ أقبل هذا التكريم مع شعور بالتواضع العميق ، فإنني أعتبره بمثابة دعوة للقيام بالواجب. وكان ذلك بمثابة تذكير للبنك بضرورة بذل المزيد من الجهد للتعجيل بالتحول الهيكلي للاقتصاد التشادي والاقتصاد الأفريقي ككل".

انضمت تشاد إلى أفريكسيم بنك خلال قمة الاتحاد الأفريقي السادسة والثلاثين (36) حيث تعهد أفريكسيم بنك بدعم مشاريع التنمية الاستراتيجية في الزراعة والثروة الحيوانية، وهما ركيزتان أساسيتان لاقتصاد تشاد، لدفع النمو المستدام والتنوع الاقتصادي.

ويؤكد أفريكسيم بنك على التزامه الراسخ بتعزيز التنمية الاقتصادية في تشاد من خلال الاستثمارات المستهدفة، وتيسير التجارة، وبناء القدرات المؤسسية، وضمان الرخاء المشترك والمرونة في السنوات المقبلة.

توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.

جهة اتصال الوسائط:

فنسنت موسومبا

مدير الاتصالات والفعاليات (العلاقات الإعلامية)

البريد الإلكتروني: press@أفريكسيم بنك.com

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حول أفريكسيم بنك:

بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها. لأكثر من 30 عاما، كان البنك ينشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول التمويل التي تدعم تحول بنية التجارة في أفريقيا، وتسريع التصنيع والتجارة البينية الإقليمية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا. فقد أطلق أفريكسيم بنك بنك، الذي كان مؤيدا قويا لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، نظام الدفع والتسوية لعموم أفريقيا (PAPSS) الذي تبناه الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. وبالعمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، أنشأ البنك صندوق تعديل بقيمة 10 مليار دولار أميركي لدعم البلدان المشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، بلغ إجمالي الأصول والطوارئ لدى أفريكسيم بنك أكثر من 40.1 مليار دولار أميركي، وبلغت أموال المساهمين 7.2 مليار دولار أميركي. لدى أفريكسيم بنك تصنيفات من الدرجة الاستثمارية تم تعيينها من قبل GCR (المقياس الدولي) (A) و Moody's (Baa1) و China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd (CCXI) (AAA) ووكالة التصنيف الائتماني اليابانية (JCR) (A-) و Fitch (BBB). لقد تطور أفريكسيم بنك ليصبح كيانا جماعيا يتألف من البنك، وهو فرع صندوق تأثير الأسهم التابع له والذي يطلق عليه صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA)، وشركته الفرعية لإدارة التأمين (AfrexInsure) (معا، "المجموعة"). يقع المقر الرئيسي للبنك في القاهرة، مصر.

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