الإمارات تتضامن مع المكسيك وتُعزي بضحايا اصطدام سفينة بجسر في نيويورك

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الإمارات تتضامن مع المكسيك وتُعزي بضحايا اصطدام سفينة بجسر في نيويورك
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعربت دولة الإمارات، عن تضامنها مع الولايات المتحدة المكسيكية، وقدّمت صادق تعازيها في ضحايا حادث اصطدام سفينة تابعة للبحرية المكسيكية، في جسر بروكلين في نيويورك، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة للولايات المتحدة المكسيكية الصديقة، ولأهالي ضحايا هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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