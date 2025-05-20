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تمهيدا للاستيلاء عليها: مستعمرون يجرفون عشرات الدونمات بمسافر يطا
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل -PNN- جرف مستعمرون، اليوم الثلاثاء، عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في مسافر يطا، تمهيدا للاستيلاء عليها.
وقال المواطن سليمان عمور، إن المستعمرين جرفوا عشرات الدونمات من أراضي عائلتي ربعي وعمرو في خربة الركيز بمسافر يطا، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال أبلغت أصحاب الأراضي بنيتها وضع اليد عليها بعد إعلانهم أنها أراضٍ تابعة لها، وأبلغوهم بعدم الوصول اليها.
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