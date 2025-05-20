تمهيدا للاستيلاء عليها: مستعمرون يجرفون عشرات الدونمات بمسافر يطا

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل -PNN- جرف مستعمرون، اليوم الثلاثاء، عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في مسافر يطا، تمهيدا للاستيلاء عليها.

وقال المواطن سليمان عمور، إن المستعمرين جرفوا عشرات الدونمات من أراضي عائلتي ربعي وعمرو في خربة الركيز بمسافر يطا، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال أبلغت أصحاب الأراضي بنيتها وضع اليد عليها بعد إعلانهم أنها أراضٍ تابعة لها، وأبلغوهم بعدم الوصول اليها.