اليابان: نعارض أي تحرك يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة أو يتعارض مع حل الدولتين

MENAFN - Palestine News Network ) طوكيو -PNN- أعربت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها العميق بشأن توسيع إسرائيل هجومها العسكري على قطاع غزة.

وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هياشي يوشيماسا، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طوكيو، أن بلاده تعارض أي تحرك يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة، أو يتعارض مع "حل الدولتين" الذي يقوم على التعايش بين فلسطين وإسرائيل.

وأشار إلى أن اليابان تشعر بـ "قلق عميق" إزاء توسيع إسرائيل هجماتها في غزة.

ونوّه إلى انضمام اليابان للبيان المشترك الذي دعا فيه وزراء خارجية دول أوروبية الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى تعزيز أنشطتها في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ 2 مارس/ آذار الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

وارتفعت حصيلة العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 53,573 شهيدا، و121,688 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.