غوارديولا سيقرر مستقبل غريليش في نهاية الموسم
يتخذ مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم الإسباني، بيب غوارديولا، قرارا بشأن مستقبل الجناح الدولي جاك غريليش، في نهاية الموسم الحالي.
وفقد غريليش مكانته لدى غوارديولا منذ دوره المحوري في فوز سيتي بالثلاثية التاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا) عام 2023.
شارك اللاعب البالغ 29 عاما كأساسي في سبع مباريات فقط في الدوري هذا الموسم، وجلس على مقاعد البدلاء في هزيمة سيتي المفاجئة في نهائي مسابقة الكأس أمام كريستال بالاس 0-1، السبت.
وأثار هذا التجاهل تكهنات بأن جناح منتخب إنجلترا قد يغادر ملعب الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية.
صرّح غوارديولا أن مناقشات ستُجرى بين مدير كرة القدم المنتهية ولايته الاسباني تشيكي بيغيريستاين، وخليفته البرتغالي هوغو فيانا وممثلي غريليش، قبل اتخاذ قرار بشأن بقائه مع سيتي في الموسم المقبل.
وقال مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني السابق إنه "لم نتحدث، لم أتحدث معه".
وأضاف أن "الناس لا يصدقوني، لكن هذه الأمور تخص الوكلاء والنادي وتشيكي، وفي هذه الحالة هوغو أيضا. كلاهما سيقرر".".
وتابع أن "ما سيحدث سيحدث، لكن عليه العودة ليبدأ اللعب لدقائق عدة مجددا".
وأقرّ غوارديولا أن نجم أستون فيلا السابق الذي يتبقى له عامان في عقده، لن يكون سعيدا بغيابه عن المباريات "الأمر لا يقتصر على جاك فقط. لا يوجد لاعب واحد في غرفة ملابس الفريق، بل أعتقد في جميع غرف الملابس حول العالم، سيكون سعيدا عندما لا يلعب".
وأردف قائلا إنه "عندما يحقق الفريق الفوز باستمرار، عليهم أن يفهموا كيف تسير الأمور، لكنهم ليسوا سعداء. إنهم هنا للعب، وعندما لا يلعبون فهم لا يشعرون بالرضا. هذا هو الوضع الطبيعي في جميع الأندية".
ويحتل سيتي الذي خرج خالي الوفاض من دون ألقاب هذا الموسم وما زال في سباق التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، المركز السادس في بريمير ليغ برصيد 65 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن الثلاثي نيوكاسل وتشلسي وأستون فيلا في المراكز الثالث والرابع والخامس تواليا، وذلك قبل مباراتيه الأخيرتين أمام ضيفه بورنموث الثلاثاء، ومضيفه فولهام بعد 5 أيام.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين