غوارديولا سيقرر مستقبل غريليش في نهاية الموسم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- صرّح غوارديولا أن مناقشات ستُجرى بين مدير كرة القدم المنتهية ولايته الاسباني تشيكي بيغيريستاين، وخليفته البرتغالي هوغو فيانا وممثلي غريليش، قبل اتخاذ قرار بشأن بقائه مع سيتي في الموسم المقبل.

يتخذ مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم الإسباني، بيب غوارديولا، قرارا بشأن مستقبل الجناح الدولي جاك غريليش، في نهاية الموسم الحالي.

وفقد غريليش مكانته لدى غوارديولا منذ دوره المحوري في فوز سيتي بالثلاثية التاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا) عام 2023.

شارك اللاعب البالغ 29 عاما كأساسي في سبع مباريات فقط في الدوري هذا الموسم، وجلس على مقاعد البدلاء في هزيمة سيتي المفاجئة في نهائي مسابقة الكأس أمام كريستال بالاس 0-1، السبت.

وأثار هذا التجاهل تكهنات بأن جناح منتخب إنجلترا قد يغادر ملعب الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

صرّح غوارديولا أن مناقشات ستُجرى بين مدير كرة القدم المنتهية ولايته الاسباني تشيكي بيغيريستاين، وخليفته البرتغالي هوغو فيانا وممثلي غريليش، قبل اتخاذ قرار بشأن بقائه مع سيتي في الموسم المقبل.

وقال مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني السابق إنه "لم نتحدث، لم أتحدث معه".

وأضاف أن "الناس لا يصدقوني، لكن هذه الأمور تخص الوكلاء والنادي وتشيكي، وفي هذه الحالة هوغو أيضا. كلاهما سيقرر".".

وتابع أن "ما سيحدث سيحدث، لكن عليه العودة ليبدأ اللعب لدقائق عدة مجددا".

وأقرّ غوارديولا أن نجم أستون فيلا السابق الذي يتبقى له عامان في عقده، لن يكون سعيدا بغيابه عن المباريات "الأمر لا يقتصر على جاك فقط. لا يوجد لاعب واحد في غرفة ملابس الفريق، بل أعتقد في جميع غرف الملابس حول العالم، سيكون سعيدا عندما لا يلعب".

وأردف قائلا إنه "عندما يحقق الفريق الفوز باستمرار، عليهم أن يفهموا كيف تسير الأمور، لكنهم ليسوا سعداء. إنهم هنا للعب، وعندما لا يلعبون فهم لا يشعرون بالرضا. هذا هو الوضع الطبيعي في جميع الأندية".

ويحتل سيتي الذي خرج خالي الوفاض من دون ألقاب هذا الموسم وما زال في سباق التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، المركز السادس في بريمير ليغ برصيد 65 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن الثلاثي نيوكاسل وتشلسي وأستون فيلا في المراكز الثالث والرابع والخامس تواليا، وذلك قبل مباراتيه الأخيرتين أمام ضيفه بورنموث الثلاثاء، ومضيفه فولهام بعد 5 أيام.