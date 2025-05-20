الاحتلال يخطر مواطنا بإخلاء منزله في كفر الديك تمهيدا لهدمه

الاحتلال يخطر مواطنا بإخلاء منزله في كفر الديك تمهيدا لهدمه
وقال الناطق الاعلامي باسم بلدية كفر الديك المواطن محمود الديك: إن سلطات الاحتلال سلمت العائلة إخطارا بالهدم خلال 24 ساعة وأبلغتهم بإخلاء المنزل المكون من 3 طبقات والذي يقدر مساحته بـ 400 متر مربع تمهيدا لهدمه.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال ينفذ عمليات هدم للمباني والمنشآت في قرى وبلدات المحافظة، حيث قام أمس بهدم منزل مكون من ثلاثة طوابق في بلدة بروقين، وهدم قواعد منزل قيد الإنشاء تعود ملكيته للمواطن حامد أحمد، بحجة البناء في منطقة مصنفة "ج".
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