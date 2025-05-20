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الاحتلال يخطر مواطنا بإخلاء منزله في كفر الديك تمهيدا لهدمه

الاحتلال يخطر مواطنا بإخلاء منزله في كفر الديك تمهيدا لهدمه

2025-05-20 03:10:07
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت -PNN- أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المواطن شريف علي احمد بإخلاء منزله في المنطقة الشرقية من بلدة كفر الديك غرب سلفيت، تمهيداً لهدمه.

وقال الناطق الاعلامي باسم بلدية كفر الديك المواطن محمود الديك: إن سلطات الاحتلال سلمت العائلة إخطارا بالهدم خلال 24 ساعة وأبلغتهم بإخلاء المنزل المكون من 3 طبقات والذي يقدر مساحته بـ 400 متر مربع تمهيدا لهدمه.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال ينفذ عمليات هدم للمباني والمنشآت في قرى وبلدات المحافظة، حيث قام أمس بهدم منزل مكون من ثلاثة طوابق في بلدة بروقين، وهدم قواعد منزل قيد الإنشاء تعود ملكيته للمواطن حامد أحمد، بحجة البناء في منطقة مصنفة "ج".

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