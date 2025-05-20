اعتقالات واقتحامات في الضفة والمستوطنون يعتدون على الفلسطينيين بالخليل

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات المداهمة والاعتقال في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، فجر اليوم، بالتزامن مع تصعيد لاعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل دعم عسكري ورسمي لسياسات التهجير والاستيطان.

في طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد بلال أبو العون ورائد عمار بركات عقب مداهمة منزليهما في بلدة عنبتا، كما اعتقلت الأسير المحرر سعد عثمان بسيس من ضاحية اكتابا.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة فرعون جنوب المدينة، وجابت شوارعها وسط إطلاق للرصاص الحي، واعتقلت الشاب علاء الدين أبو قمر من مخيم الفارعة أثناء زيارته لمنزل جده في البلدة، وفتشت مركبات وصادرت مفاتيح عدد منها، كما أقدمت على تخريب صورة مضيئة للمعتقل رشيد عمر نُصبت أمام منزله في الحي الشرقي من البلدة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غربي المدينة والمنطقة الشرقية منها، واعتقلت الشاب محمود الهرش من منزله. وأفادت طواقم الهلال الأحمر بإصابة فلسطيني (62 عامًا) بالرصاص الحي في قدمه خلال اقتحام المخيم.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين قسام عبدالسلام البرغوثي وأنس مشعل البرغوثي عقب مداهمة منزليهما في قرية كوبر شمال غرب المدينة.

أما في بيت لحم، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب المدينة، وتمركزت عند دوار البالوع، وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة طفلين أحدهما في البطن والآخر في اليد، نُقلا إلى المستشفى.

كما نفّذت حملة اعتقالات واسعة طالت: أسعد سعيد صبيح، إبراهيم مرزوق صلاح ونجله محمد، أيهم أحمد عثمان صبيح، محمد أبو زيد، إبراهيم أبو الهوى، عدّال أبو رمدان، عثمان جمعة صلاح، وأحمد علي عيسى، عقب مداهمة عشرات المنازل في البلدة. كذلك اعتقلت الفتى همام عيسى علي طقاطقة (17 عامًا) من بلدة بيت فجار بعد تفتيش منزل عائلته.

وفي جنوب الخليل، أصيب فلسطيني وزوجته برضوض وكدمات بعد اعتداء مجموعة من المستوطنين عليهم داخل منزلهم في خربة الفخيت بمسافر يطا. وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين اقتحموا المنزل واعتدوا على الزوجين بالضرب، كما حطموا مركبة خاصة وكاميرات مراقبة في مدرسة الفخيت بعد اقتحامها وتخريب محتوياتها.

وتتواصل الاعتداءات في مسافر يطا بشكل يومي ضمن خطة تهجير مدعومة من جيش الاحتلال، تهدف إلى تفريغ المنطقة من سكانها لصالح توسيع الاستيطان. وقد أقيمت مؤخرًا بؤرة استيطانية جديدة تُدعى "جفعات ماعون"، وتعد من أخطر البؤر نظرًا لانطلاق غالبية الهجمات على المزارعين منها، لا سيما في مواسم قطف الزيتون والعنب.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق أوسع من الاستهداف المنهجي لمدينة الخليل، التي تحتل المرتبة الثانية بعد القدس في أولويات المشروع الاستيطاني للاحتلال، وتضم أكثر من خمسين موقعًا استيطانيًا يقيم فيها نحو 30 ألف مستوطن، يعملون على فرض سيطرة شاملة على المدينة ومحيطها.