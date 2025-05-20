اللواء المعايطة يلتقي مدير عام جهاز الشرطة الفلسطينية ويبحثان تعزيز التعاون المشترك

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- استقبل مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة في مكتبه، اليوم الثلاثاء ، مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء علام السقا والوفد المرافق له، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون القائمة بين الجانبين، لاسيما في المجالات التدريبية .

وأكد اللواء المعايطة خلال اللقاء على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بدعم و إدامة أطر الشراكة والتعاون بين مختلف أجهزة إنفاذ القانون على المستويات الإقليمة والدولية وخاصة الجانب الفلسطيني.

مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه المديرية لتعزيز التعاون القائم مع الشرطة الفلسطينية، وبما يمكنها من بناء قدرات كوادرها ضمن أفضل المستويات.

بدوره أشاد اللواء السقا بالتطور الحاصل لمديرية الأمن العام في مختلف مجالات العمل والاختصاص، وقدرتها على توفير الخدمات الأمنية والإنسانية ضمن مقاييس عالمية متطورة، مؤكداً حرصه على الاستفادة من الخبرات المتقدمة والمتراكمة في تطوير العمل الشرطي لكوادر الشرطة الفلسطينية.