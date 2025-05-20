اللواء المعايطة يلتقي مدير عام جهاز الشرطة الفلسطينية ويبحثان تعزيز التعاون المشترك
وأكد اللواء المعايطة خلال اللقاء على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بدعم و إدامة أطر الشراكة والتعاون بين مختلف أجهزة إنفاذ القانون على المستويات الإقليمة والدولية وخاصة الجانب الفلسطيني.
مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه المديرية لتعزيز التعاون القائم مع الشرطة الفلسطينية، وبما يمكنها من بناء قدرات كوادرها ضمن أفضل المستويات.
بدوره أشاد اللواء السقا بالتطور الحاصل لمديرية الأمن العام في مختلف مجالات العمل والاختصاص، وقدرتها على توفير الخدمات الأمنية والإنسانية ضمن مقاييس عالمية متطورة، مؤكداً حرصه على الاستفادة من الخبرات المتقدمة والمتراكمة في تطوير العمل الشرطي لكوادر الشرطة الفلسطينية.
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