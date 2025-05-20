المجلس الإسلامي الفرنسي يدعو حكومة باريس والاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) باريس -PNN- دعا المجلس الإسلامي الفرنسي، حكومة باريس والاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

وأفاد بيان صادر عن المجلس، اليوم الثلاثاء، بأن وكالات الأمم المتحدة والعديد من المنظمات المدنية أعلنوا أن الأطفال يموتون في غزة جراء الجوع.

وأشار إلى أن الجيش الإحتلال يمنع تمامًا دخول الغذاء إلى المنطقة منذ 11 أسبوعًا، ما أدى إلى مجاعة متعمدة.

وقال البيان: "تعتبر هذه الاستراتيجية جزءاً من خطة للقضاء على سكان غزة بشكل ممنهج التي يتحدث عنها العالم منذ أشهر، وقد أعلن العديد من المسؤولين الإسرائيليين صراحة عن خطة الإبادة الجماعية هذه".

وأضاف: "الهدف هو تدمير غزة وتجويع شعبها، بما في ذلك الأطفال والرضع، ومنع المساعدات الإنسانية، وتدمير المستشفيات، ووقف شحنات الأدوية، ومعاقبة المدنيين بشكل جماعي، وإجبار الناجين على الخروج إلى المنفى".

وطالب حكومة باريس والاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين دون تأخير وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة.