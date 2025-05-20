المجلس الإسلامي الفرنسي يدعو حكومة باريس والاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين

المجلس الإسلامي الفرنسي يدعو حكومة باريس والاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين
وأفاد بيان صادر عن المجلس، اليوم الثلاثاء، بأن وكالات الأمم المتحدة والعديد من المنظمات المدنية أعلنوا أن الأطفال يموتون في غزة جراء الجوع.
وأشار إلى أن الجيش الإحتلال يمنع تمامًا دخول الغذاء إلى المنطقة منذ 11 أسبوعًا، ما أدى إلى مجاعة متعمدة.
وقال البيان: "تعتبر هذه الاستراتيجية جزءاً من خطة للقضاء على سكان غزة بشكل ممنهج التي يتحدث عنها العالم منذ أشهر، وقد أعلن العديد من المسؤولين الإسرائيليين صراحة عن خطة الإبادة الجماعية هذه".
وأضاف: "الهدف هو تدمير غزة وتجويع شعبها، بما في ذلك الأطفال والرضع، ومنع المساعدات الإنسانية، وتدمير المستشفيات، ووقف شحنات الأدوية، ومعاقبة المدنيين بشكل جماعي، وإجبار الناجين على الخروج إلى المنفى".
وطالب حكومة باريس والاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين دون تأخير وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة.
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