وزير الصناعة والتجارة يشارك في منتدى (اصنع في الامارات 2025) في نسخته الرابعة
وأوضح الوزير خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي أقيمت تحت عنوان (الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة) مجموعة من المسارات التي تنتهجها مملكة البحرين بهدف دعم التصنيع الذكي، وتعزيز المحتوى المحلي في ظل حرص المملكة على التكامل الصناعي كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الصناعي في المنطقة، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود وتطوير أدوات التعاون العملي بين دول الشراكة.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى إطلاق مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا شراكة استراتيجية للتعاون في برامج المحتوى الوطني والقيمة المحلية المضافة (ICV)، في خطوة نوعية لتعزيز مسار التعاون الاقتصادي الإقليمي.
وأضاف أن هذا التعاون يسهم في تعزيز المعايير المشتركة للمحتوى المحلي، وتشجيع توطين التكنولوجيا، وخلق حوافز حقيقية للشركات للاستثمار في الكفاءات والابتكار في البلدين.
وقال إن هذا التوافق يُمكّن الصناعات البحرينية من الاندماج مباشرة ضمن سلاسل الإمداد الخليجية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل المعادن، والبتروكيماويات، والتصنيع المتقدم، منوهًا بمميزات هذا التعاون للمصنعين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في مملكة البحرين.
وأكد الدور البارز الذي تلعبه مملكة البحرين ضمن (الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة)، التي تضم دولة الإمارات المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية.
وأوضح أن هذه الشراكة الإقليمية تهدف إلى تحقيق تكامل فعلي في القدرات الصناعية، وتسهيل الوصول إلى المواد الخام، وفتح الأسواق أمام المصدرين، بالإضافة إلى خلق فرص لشراكات بحث وتطوير مبتكرة.
وكشف أن مملكة البحرين أبرمت في هذا السياق اتفاقيتين لتوريد خام الحديد إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي، مما يعكس مدى إمكانية استفادة دول الشراكة من هذه الشراكة النوعية.
وعلى صعيد متصل، التقى وزير الصناعة والتجارة بالدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وضم الوفد المشارك الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية و الخارجية، والدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة في وزارة الصناعة والتجارة.
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