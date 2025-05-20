وزير الصناعة والتجارة يشارك في منتدى (اصنع في الامارات 2025) في نسخته الرابعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) شارك عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة كمتحدث رئيس في النسخة الرابعة لمنتدى (اصنع في الإمارات2025)، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، خلال الفترة من 19 حتى 22 مايو الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وأوضح الوزير خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي أقيمت تحت عنوان (الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة) مجموعة من المسارات التي تنتهجها مملكة البحرين بهدف دعم التصنيع الذكي، وتعزيز المحتوى المحلي في ظل حرص المملكة على التكامل الصناعي كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الصناعي في المنطقة، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود وتطوير أدوات التعاون العملي بين دول الشراكة.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى إطلاق مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا شراكة استراتيجية للتعاون في برامج المحتوى الوطني والقيمة المحلية المضافة (ICV)، في خطوة نوعية لتعزيز مسار التعاون الاقتصادي الإقليمي.

وأضاف أن هذا التعاون يسهم في تعزيز المعايير المشتركة للمحتوى المحلي، وتشجيع توطين التكنولوجيا، وخلق حوافز حقيقية للشركات للاستثمار في الكفاءات والابتكار في البلدين.

وقال إن هذا التوافق يُمكّن الصناعات البحرينية من الاندماج مباشرة ضمن سلاسل الإمداد الخليجية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل المعادن، والبتروكيماويات، والتصنيع المتقدم، منوهًا بمميزات هذا التعاون للمصنعين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في مملكة البحرين.

وأكد الدور البارز الذي تلعبه مملكة البحرين ضمن (الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة)، التي تضم دولة الإمارات المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية.

وأوضح أن هذه الشراكة الإقليمية تهدف إلى تحقيق تكامل فعلي في القدرات الصناعية، وتسهيل الوصول إلى المواد الخام، وفتح الأسواق أمام المصدرين، بالإضافة إلى خلق فرص لشراكات بحث وتطوير مبتكرة.

وكشف أن مملكة البحرين أبرمت في هذا السياق اتفاقيتين لتوريد خام الحديد إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي، مما يعكس مدى إمكانية استفادة دول الشراكة من هذه الشراكة النوعية.

وعلى صعيد متصل، التقى وزير الصناعة والتجارة بالدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وضم الوفد المشارك الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية و الخارجية، والدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة في وزارة الصناعة والتجارة.