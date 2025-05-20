رئيس مجلس النواب: مملكة البحرين رائدة في احترام التعددية والتنوع الثقافي

رئيس مجلس النواب: مملكة البحرين رائدة في احترام التعددية والتنوع الثقافي
وأشار، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية الذي يوافق 21 مايو من كل عام، إلى أن تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، يكمن في تفعيل استثمار التنوع الثقافي، وفتح آفاق أرحب من الحوار والتفاهم، ومد جسور التواصل والانفتاح بين الشعوب، مع الحفاظ على الهوية الوطنية، واحترام خصوصية كل مجتمع.
وأشاد رئيس مجلس النواب بجهود المؤسسات الرسمية، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، وهيئة البحرين للثقافة والآثار، ومؤسسات المجتمع المدني، في إبراز الصورة الحضارية لمملكة البحرين، مؤكدًا أن القطاع الثقافي يعد أحد أقوى محركات التنمية والقوة الناعمة، والأكثر تأثيرًا، والأسرع وصولًا إلى العالم بفضل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم.
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