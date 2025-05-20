رئيس مجلس النواب: مملكة البحرين رائدة في احترام التعددية والتنوع الثقافي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تعد نموذجًا رائدًا في احترام التعددية، والتنوع الثقافي.

وأشار، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية الذي يوافق 21 مايو من كل عام، إلى أن تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، يكمن في تفعيل استثمار التنوع الثقافي، وفتح آفاق أرحب من الحوار والتفاهم، ومد جسور التواصل والانفتاح بين الشعوب، مع الحفاظ على الهوية الوطنية، واحترام خصوصية كل مجتمع.

وأشاد رئيس مجلس النواب بجهود المؤسسات الرسمية، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، وهيئة البحرين للثقافة والآثار، ومؤسسات المجتمع المدني، في إبراز الصورة الحضارية لمملكة البحرين، مؤكدًا أن القطاع الثقافي يعد أحد أقوى محركات التنمية والقوة الناعمة، والأكثر تأثيرًا، والأسرع وصولًا إلى العالم بفضل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم.