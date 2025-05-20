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عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية ألمانيا ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية ألمانيا ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

2025-05-20 05:12:53
(MENAFN- Al-Bayan) هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي يوهان فاديفول بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وبحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تمنياته لمعالي يوهان فاديفول بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً تطلعه إلى العمل معه لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويحقق الخير والازدهار لشعبيهما.

MENAFN20052025000110011019ID1109570764

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