شخبوط بن نهيان يستقبل رئيس الجمعية الوطنية في السنغال

شخبوط بن نهيان يستقبل رئيس الجمعية الوطنية في السنغال
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في التنمية والاستقرار والازدهار في القارة الأفريقية.
كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية تعزيز الجهود الدبلوماسية والتنسيق المستمر لدعم الأمن والاستقرار في أفريقيا والمنطقة.
وأشاد الجانبان بالعلاقات الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية السنغال، وأكدا حرصهما المشترك على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
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