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شخبوط بن نهيان يستقبل رئيس الجمعية الوطنية في السنغال

شخبوط بن نهيان يستقبل رئيس الجمعية الوطنية في السنغال

2025-05-20 05:12:53
(MENAFN- Al-Bayan) استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي، معالي مالك نداي، رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية السنغال.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في التنمية والاستقرار والازدهار في القارة الأفريقية.

كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية تعزيز الجهود الدبلوماسية والتنسيق المستمر لدعم الأمن والاستقرار في أفريقيا والمنطقة.

وأشاد الجانبان بالعلاقات الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية السنغال، وأكدا حرصهما المشترك على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

MENAFN20052025000110011019ID1109570763

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