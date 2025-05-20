ثاني الزيودي: اتفاقيات الشراكة الشاملة تدعم نمو القطاع الصناعي بفتح أسواق جديدة للصادرات الإماراتية

MENAFN - Al-Bayan) شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في جلسة حوارية بعنوان ((إعادة تعريف الصناعة والتجارة والاستثمار))، وذلك ضمن الفعاليات الافتتاحية لمنتدى ((اصنع في الإمارات)).

وأكد معاليه خلال الجلسة التزام دولة الإمارات بدفع عجلة تطوير القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي من خلال مبادرات استراتيجية وشراكات عالمية تدعم التنافسية والاستدامة، لافتاً إلى أن اتفاقيات الشراكة الشاملة تدعم نمو القطاع الصناعي بفتح أسواق جديدة للصادرات الإماراتية.



ويعد منتدى ((اصنع في الإمارات)) منصة محورية تجمع بين المصنعين والمستثمرين وقادة الصناعة، حيث تركز على فرص النمو في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، كما تسلط الفعالية الضوء على جهود الدولة في تنويع اقتصادها وتعزيز الابتكار التكنولوجي والاستدامة، ما يسهم في ترسيخ الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو القائم على الصادرات.



وقد تم تسليط الضوء على النمو القوي للصادرات الإماراتية من السلع في تقرير حديث صدر عن منظمة التجارة العالمية بعنوان ((آفاق وإحصاءات التجارة العالمية)).

وبحسب التقرير، تحتل دولة الإمارات المرتبة الحادية عشرة عالمياً في صادرات السلع، بقيمة بلغت 603 مليارات دولار في 2024 ويشير التقرير إلى تقدم الدولة ست مراتب في التصنيف بين عامي 2021 و2024 ما يعكس فاعلية السياسات الصناعية التي تنتهجها الدولة.



برامج الشراكة

وخلال الجلسة، شدد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على الدور المحوري للتجارة والاستثمار في دعم النمو الصناعي المستدام وتعزيز التنافسية العالمية، مشيراً إلى أن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يعد محفزاً رئيسياً لهذا النمو، إذ يوسع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية ويعزز اندماج الإمارات في سلاسل التوريد العالمية.



وقال معاليه: ((برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يفتح الأبواب نحو أسواق متنوعة ويسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات عبر مختلف القطاعات)).

وأضاف: ((في حين نواصل مسيرة الابتكار والتنويع، نبني قاعدة صناعية متينة تسهم في استدامة نمونا الاقتصادي)).



مبادرات

وتسعى الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، التي تدعمها مبادرات، مثل ((مشروع 300 مليار)) و((اصنع في الإمارات))، إلى إعادة توجيه قاعدة صادرات الدولة نحو قطاعات عالية القيمة قائمة على المعرفة، بما في ذلك التصنيع المتقدم، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا النظيفة، والخدمات اللوجستية.



وقال معالي ثاني الزيودي: ((من خلال برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، نسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتميز الصناعي. ومن خلال تسخير التكنولوجيا المتقدمة وخلق التكامل بين السلع والخدمات، نمهد الطريق نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة)).



ويسلط منتدى ((اصنع في الإمارات)) الضوء على رؤية دولة الإمارات للتصنيع، مؤكداً على مكانتها الرائدة كمركز عالمي للابتكار والاستثمار. كما تناولت النقاشات خلال المنتدى الدور المحوري الذي يلعبه برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دفع الرؤية الصناعية للدولة، ما يعزز من مكانة الإمارات كلاعب رئيسي في المشهد الصناعي العالمي.