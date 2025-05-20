مكتب أبوظبي للاستثمار يطلق شراكة لتعزيز الابتكار الصناعي مع "شنايدر إلكتريك"

MENAFN - Al-Bayan) وقع مكتب أبوظبي للاستثمار شراكة استراتيجية مع ((شنايدر إلكتريك))، الشركة المتخصصة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، بهدف تعزيز الابتكار في القطاع الصناعي ودعم استدامته وتهدف الشراكة، التي تم الإعلان عنها خلال منصة ((اصنع في الإمارات 2025))، إلى دعم استراتيجية التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير الكفاءات الوطنية في الصناعات المستقبلية.

وستوظف ((شنايدر إلكتريك)) خبراتها في مجال التصنيع الذكي والرقمنة لتمكين الجهات الصناعية الرائدة في أبوظبي من تعزيز كفاءتها التشغيلية، وخفض الانبعاثات، والارتقاء بالقدرة التنافسية إلى مستويات عالمية، بما يدعم جهود أبوظبي لتطوير قدراتها الصناعية وتنمية تنويع اقتصادها.

ويأتي التعاون بما يتماشى مع مستهدفات ((مشروع 300 مليار)) و((استراتيجية أبوظبي الصناعية))، التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول 2031، ويُعد القطاع الصناعي من أبرز محركات النمو للقطاعات غير النفطية في أبوظبي، والتي بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحوالي 54.7%.

ب

رامج مشتركة

وسيتعاون الطرفان على تطوير برامج مشتركة لتدريب الكفاءات الإماراتية وتعزيز مهاراتها في المجالات الرقمية والصناعية، إلى جانب تمويل فرص تدريبية مخصصة للخريجين الإماراتيين، بهدف تزويد الكفاءات الوطنية بالمهارات اللازمة للتصنيع المتقدم في المستقبل.

وبموجب الاتفاقية، ستدعم شنايدر إلكتريك ومكتب أبوظبي للاستثمار الشركات الصناعية الوطنية في توظيف الحلول الصناعية الذكية، من خلال تقييم مؤشر تحوّل التكنولوجيا الصناعية وتطبيق نماذج تجريبية، بهدف تعزيز توظيف البيانات في العمليات الصناعية، ورفع الإنتاجية، ودعم تنافسية القطاع الصناعي على المدى الطويل.



الاستدامة والابتكار

وقال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: ((ترتكز رؤية أبوظبي للتنمية الصناعية على نموذج جديد يقوم على الاستدامة والابتكار والتنافسية العالمية. وتركز شراكتنا مع ((شنايدر إلكتريك)) على نقل التقنيات ودمج القدرات المُستقبلية في الاقتصاد. وستدعم هذه الشراكة جهود أبوظبي في تطوير قطاع صناعي عالمي المستوى قادر على تقديم منتجات متقدمة تتماشى مع متطلبات المستقبل وتدعم نمو وتنوع الاقتصاد)).

الكفاءة التشغيلية



وقالت آمال الشاذلي، رئيسة شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة الخليج: ((فقط هؤلاء القادرون على الجمع بين الابتكار الرقمي والبنية التحتية الخالية من الكربون، هم من سيتمكنون من صياغة شكل مستقبل الصناعة. وهذا المستقبل يُبنى الآن في أبوظبي. ويعكس تعاوننا مع مكتب أبوظبي للاستثمار مزيجًا استراتيجيًا من الرؤية والقدرات. ومن خلال شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار، نعزز من جدوى الاستثمار في الصناعات المتقدمة في الإمارة، بما يتيح لنا دعم عملائنا في مسيرتهم نحو التحول الرقمي، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتنمية الكفاءات التي تُعد حجر الأساس للنمو المستدام على المدى الطويل)).