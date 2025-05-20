لونيت وبروكفيلد تعتزمان إطلاق مشروع مشترك برأسمال مليار دولار

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت ((بروكفيلد لإدارة الأصول))، من خلال استراتيجيتها للأسهم الخاصة في الشرق الأوسط، و((لونيت))، شركة إدارة استثمارات عالمية تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتدير أصولاً تزيد قيمتها على 110 مليارات دولار، عن مشروع مشترك يبلغ إجمالي رأس ماله المتوقع مليار دولار، ويهدف إلى الاستثمار في قطاع العقارات السكنية في الشرق الأوسط.

وسيركز المشروع المشترك على تطوير أصول سكنية عالية الجودة ((للبناء بغرض البيع)) والاستفادة من فرص ((الشراء بغرض البيع)) في دولة الإمارات والسعودية وأسواق أخرى في الشرق الأوسط. وستخصص لونيت استثماراً أساسياً كبيراً في المشروع، حيث ستقوم بتوظيف شبكتها الإقليمية وقدراتها للمساهمة في تعزيز جهود التسويق التجاري وجمع رأس المال.



وسيُنشئ المشروع المشترك فريقاً متخصصاً لتطوير هذه الأصول وإدارتها بهدف الاستفادة من الاتجاهات المواتية في سوق العقارات السكنية في منطقة الشرق الأوسط المدفوعة بالأداء الاقتصادي القوي والنمو السكاني المتنامي. وتواصل المنطقة استقطاب اهتمام عالمي لافت باعتبارها وجهة استثمارية ناشئة، وينعكس ذلك من خلال المكانة الرائدة لدولة الإمارات التي تصدّرت الوجهات المفضلة لأصحاب الثروات على مستوى العالم في 2024.



نمو قوي

وتشهد العقارات السكنية الفاخرة في المنطقة ارتفاعاً قوياً في قيمة رأس مالها ونمواً إيجابياً في مستوى الإيجارات مع معدلات إشغال عالية، في حين ما زالت أسعار العقارات تنافسية للغاية مقارنة بالمدن الأخرى حول العالم، ما يعزز جاذبيتها الاستثمارية، وقد ارتفعت قيمة العقارات السكنية الفاخرة في دبي وأبوظبي، وهما السوقان الرئيسيان اللذان يركز عليهما المشروع الجديد، بنسبة 18.0% و11.1% على التوالي في 2024، وما زال الأداء القوي لهذه العقارات مستمراً عام 2025.

ويأتي المشروع المشترك الجديد بعد استحواذ لونيت في مارس 2024 على حصة 24.5% في ((آي سي دي بروكفيلد بليس))، وجهة الأعمال والحياة الفاخرة العالمية في مركز دبي المالي العالمي.



سجل حافل

وقال خليفة السويدي، الشريك الإداري في ((لونيت)): ((تعكس شراكتنا مع بروكفيلد مدى قدرتنا على توفير فرص استثمارية جذابة لعملائنا من خلال التعاون مع شركات إدارة استثمارات تمتلك خبرة واسعة في السوق. ولا شك أن قطاع العقارات السكنية في الشرق الأوسط يتيح فرصاً استثمارية مواتية للغاية، بفضل الآفاق الاقتصادية الواعدة للمنطقة ومكانتها المتنامية كمركز عالمي لأصحاب الثروات والمواهب)).



توفير القيمة

وقال جاد اللون، الشريك الإداري والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة بروكفيلد: ((يكتسب تعاوننا مع لونيت أهمية كبيرة في ظل توسعنا المستمر في قطاع العقارات السكنية عالية الجودة وازدياد عدد الباحثين عن عقارات فاخرة ومتميزة. ونحن جاهزون تماماً لتوفير أصول ذات جودة عالية تلبي حجم الطلب الحالي من خلال الجمع بين خبراتنا في مجال الأسهم الخاصة وتطوير وإدارة العقارات حول العالم. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بتوفير قيمة للمستثمرين على المدى البعيد، وتلبية احتياجات المستهلكين ومتطلباتهم المتنامية)).

يذكر أن بروكفيلد تتمتع بحضور لافت وشراكات راسخة في قطاعات مختلفة في المنطقة، كما تبلغ قيمة الأصول التي تديرها في مجالات الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية 15 مليار دولار.