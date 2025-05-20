"بيوت" تُحقق 100% امتثالاً لمتطلبات مركز أبوظبي العقاري

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت منصة بيوت، المتخصصة في العقارات الرقمية في دولة الإمارات، عن تحقيقها نسبة امتثال كاملة بنسبة 100% لجميع المتطلبات التنظيمية التي حددها مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية ومصداقية السوق العقارية في أبوظبي.

ويأتي الإنجاز بالتزامن مع إطلاق مركز أبوظبي العقاري للمرحلة الأولى من منصة ((مضمون))، أول منصة حكومية لخدمات الإدراج المتعدد (MLS) في دول مجلس التعاون، وتُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود المركز المستمرة لتعزيز موثوقية المعاملات العقارية ورفع كفاءة عمليات التحقق والإعلان في إمارة أبوظبي. وتهدف المنصة إلى تنظيم عمليات التحقق من العقارات والإعلانات المرتبطة بها، من خلال ضمان إدراج العقارات الموثّقة فقط، ومنح الحق الحصري لما يصل إلى ثلاثة وسطاء معتمدين لإدارتها.



حلول مبتكرة

وتمتلك بيوت أدوات وحلول تقنية مبتكرة لطالما التزمت ((بيوت)) بالحد من الإعلانات غير الدقيقة أو على منصتها، وذلك من خلال مجموعة من الأدوات والحلول التقنية المبتكرة، من أبرزها ميزة TruCheckTM التي تتيح للمستخدمين التحقق من العقارات المدرجة والتأكد من صحتها، إضافة إلى تعيين فرق عمل متخصصة تهتم بمراجعة الإعلانات وضمان التزامها بالمعايير المحددة، وذلك للحد من الإعلانات غير الدقيقة على منصتها. فرق عملها المتخصصون الذين يعملون على مراجعة الإعلانات وضمان التزامها بالمعايير المحددة.



رؤية مشتركة

وأكد حيدر خان، الرئيس التنفيذي لموقع بيوت ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلاً: ((إن تحقيق نسبة الامتثال الكاملة هو نتيجة لجهود استراتيجية مستمرة تهدف إلى دعم المبادرات الحكومية الرامية إلى تنظيم السوق العقارية، وتعزيز ثقة المستخدمين من خلال تقديم تجربة رقمية آمنة، وموثوقة، ومبنية على بيانات دقيقة)).

وأضاف: ((لطالما كانت بيوت في طليعة الجهات الساعية إلى تطوير حلول ومبادرات مبتكرة تحدّ من الإعلانات الوهمية وتضمن دقة وموثوقية المعلومات المدرجة على منصتها، تعزيزاً لثقة المستخدمين ورفع مستوى شفافية السوق. ونحن نُشيد بمبادرة (مضمون) التي أطلقها مركز أبوظبي العقاري، لما تحمله من أهداف جوهرية ستُسهم بلا شك في تحسين جودة التعاملات وتعزيز الانضباط في السوق العقارية)).