الكويت تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى حمد في غزة

أعربت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى حمد للأطراف الصناعية في قطاع غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأعراف الإنسانية.

وإذ حذرت الوزارة في بيان لها من التصعيد العسكري لقوات الاحتلال واستمرارها في ارتكاب الجرائم الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل دون رادع أو محاسبة فإنها تؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهم في حمايته ومؤسساته ومرافقه المدنية وضمان إيصال المساعدات ومواد الإغاثة الإنسانية إليه بشكل فوري مع احترام حقه في العيش الآمن الكريم.