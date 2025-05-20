الكويت تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى حمد في غزة

الكويت تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى حمد في غزة
أعربت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى حمد للأطراف الصناعية في قطاع غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأعراف الإنسانية.
وإذ حذرت الوزارة في بيان لها من التصعيد العسكري لقوات الاحتلال واستمرارها في ارتكاب الجرائم الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل دون رادع أو محاسبة فإنها تؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهم في حمايته ومؤسساته ومرافقه المدنية وضمان إيصال المساعدات ومواد الإغاثة الإنسانية إليه بشكل فوري مع احترام حقه في العيش الآمن الكريم.
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