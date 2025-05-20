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توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين قوة الإطفاء العام ورئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي

توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين قوة الإطفاء العام ورئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي

2025-05-20 05:08:19
(MENAFN- Al-Anbaa)

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين المؤسسات العسكرية في الدولة، تم صباح اليوم الثلاثاء في مبنى رئاسة قوة الإطفاء العام، توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين قوة الإطفاء العام ورئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي.

وقد جرى التوقيع بحضور اللواء طلال محمد صالح الرومي – رئيس قوة الإطفاء العام، واللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح – نائب رئيس الأركان العامة للجيش، إلى جانب عدد من كبار القادة والضباط من الجانبين.

ويأتي هذا البروتوكول انطلاقاً من الرغبة المشتركة في تعزيز العمل المؤسسي والتكامل العملياتي بين الجهتين، بما يخدم المصلحة العليا للوطن، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتبادل الإمكانيات والخبرات وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

وتضمن البروتوكول عدة مجالات محورية للتعاون، من أبرزها:

. تنظيم التمارين والورش والتدريبات المشتركة

. التعايش العملي الميداني بين الفرق

. الدعم اللوجستي المتبادل

. التعاون في مجالات الوقاية، المكافحة، البحث، الإنقاذ، الإيواء، والإغاثة

ويهدف الطرفان من خلال هذا التعاون إلى الارتقاء بمستوى الجاهزية والاحترافية في الأداء، وتعزيز قدراتهما في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والإنسانية بكفاءة عالية.

ويمثل هذا التوقيع محطة جديدة نحو تطوير منظومة العمل التكاملي بين المؤسسات العسكرية في دولة الكويت، وترسيخ مفاهيم العمل الموحد في مواجهة الأزمات والطوارئ.

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