توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين قوة الإطفاء العام ورئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي

توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين قوة الإطفاء العام ورئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين المؤسسات العسكرية في الدولة، تم صباح اليوم الثلاثاء في مبنى رئاسة قوة الإطفاء العام، توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين قوة الإطفاء العام ورئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي.
وقد جرى التوقيع بحضور اللواء طلال محمد صالح الرومي – رئيس قوة الإطفاء العام، واللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح – نائب رئيس الأركان العامة للجيش، إلى جانب عدد من كبار القادة والضباط من الجانبين.
ويأتي هذا البروتوكول انطلاقاً من الرغبة المشتركة في تعزيز العمل المؤسسي والتكامل العملياتي بين الجهتين، بما يخدم المصلحة العليا للوطن، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتبادل الإمكانيات والخبرات وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
وتضمن البروتوكول عدة مجالات محورية للتعاون، من أبرزها:
. تنظيم التمارين والورش والتدريبات المشتركة
. التعايش العملي الميداني بين الفرق
. الدعم اللوجستي المتبادل
. التعاون في مجالات الوقاية، المكافحة، البحث، الإنقاذ، الإيواء، والإغاثة
ويهدف الطرفان من خلال هذا التعاون إلى الارتقاء بمستوى الجاهزية والاحترافية في الأداء، وتعزيز قدراتهما في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والإنسانية بكفاءة عالية.
ويمثل هذا التوقيع محطة جديدة نحو تطوير منظومة العمل التكاملي بين المؤسسات العسكرية في دولة الكويت، وترسيخ مفاهيم العمل الموحد في مواجهة الأزمات والطوارئ.
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