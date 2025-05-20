اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في أم درمان

اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في أم درمان
خبرني - سُمع دوي انفجارات في أم درمان بالعاصمة السودانية، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس، مع إعلان الجيش أنه يخوض اشتباكات مع قوات الدعم السريع في مناطق لا تزال تتواجد فيها في منطقة الخرطوم الكبرى.
وقال المتحدث العسكري نبيل عبد الله في بيان إن قوات الجيش مستمرة "في عملية واسعة النطاق ونقترب من تطهير كامل ولاية الخرطوم" باستهداف معاقل الدعم السريع "بجنوب وغرب أم درمان وتستمر في تطهير مناطق صالحة وما حولها".
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