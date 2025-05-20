  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
رئيس وزراء قطر: تقديمنا طائرة لترمب أمر طبيعي بين الحلفاء

رئيس وزراء قطر: تقديمنا طائرة لترمب أمر طبيعي بين الحلفاء

2025-05-20 05:07:46

خبرني - قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، إنّ تقديم قطر هدية للرئيس الأميركي دونالد ترمب طائرة بوينج 747-8 هو "أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء".

وجاء حديث آل ثاني خلال منتدى اقتصادي عقد في الدوحة.

MENAFN20052025000151011027ID1109570742

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث