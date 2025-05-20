وزير خارجية فرنسا: تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة غير كاف

وزير خارجية فرنسا: تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة غير كاف
خبرني - قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، إنّ تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة غير كاف.
وأضاف لإذاعة فرانس إنتر "هذا غير كاف على الإطلاق... هناك حاجة إلى مساعدات فورية وضخمة".
وأضاف أن على إسرائيل ضمان تقديم مساعدات ضخمة وفورية بدون أي عوائق.
وهدد زعماء بريطانيا وكندا وفرنسا الاثنين باتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل إذا لم توقف هجومها العسكري الجديد على غزة وترفع القيود التي فرضتها على دخول المساعدات إلى القطاع مما زاد الضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين