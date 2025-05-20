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قوات الاحتلال تشرع بهدم متنزه في بيت ساحور

قوات الاحتلال تشرع بهدم متنزه في بيت ساحور

2025-05-20 05:06:00
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم متنزه في مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم يونس عرار ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "عش غراب" شرق بيت ساحور، وشرعت بهدم المتنزه الذي يضم صالة أفراح.

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