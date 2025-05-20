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قوات الاحتلال تشرع بهدم متنزه في بيت ساحور
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم متنزه في مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم يونس عرار ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "عش غراب" شرق بيت ساحور، وشرعت بهدم المتنزه الذي يضم صالة أفراح.
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