تقدم محدود في مفاوضات وقف النار بغزة وسط توسع عسكري وجمود سياسي
ويأتي هذا التطور المحدود في ظل جمود واضح يخيم على المحادثات منذ أسابيع، حيث تصر الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، على التفاوض "تحت النار"، بينما ترفض حركة حماس تقديم أي تنازلات قبل وقف العدوان وعودة الحياة المدنية.
وفي الوقت ذاته، وسعت إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع، خاصة في مدينة رفح جنوبي غزة، رغم التحذيرات الدولية والمخاوف المتزايدة من وقوع كارثة إنسانية في ظل استمرار القصف ومنع دخول المساعدات بشكل كاف.
هذا التوسع الميداني يضعف فرص التهدئة ويزيد من تعقيد المشهد السياسي، وسط مطالبات دولية متزايدة بوقف فوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين.
و، لا تزال المساعي السياسية الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار أو صفقة جديدة لتبادل الأسرى تراوح مكانها، وسط تعنت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يواصل الإصرار على التفاوض "تحت النار"، بحسب تصريحاته.
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