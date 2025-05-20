تقدم محدود في مفاوضات وقف النار بغزة وسط توسع عسكري وجمود سياسي

MENAFN - Palestine News Network ) الدوحة -PNN- أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصدر غربي، بحدوث "تقدم طفيف" في مفاوضات وقف إطلاق النار بشأن غزة، لكنها أوضحت أن هذا التقدم لا يعد اختراقا حقيقيا على صعيد التوصل إلى اتفاق شامل.

ويأتي هذا التطور المحدود في ظل جمود واضح يخيم على المحادثات منذ أسابيع، حيث تصر الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، على التفاوض "تحت النار"، بينما ترفض حركة حماس تقديم أي تنازلات قبل وقف العدوان وعودة الحياة المدنية.

وفي الوقت ذاته، وسعت إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع، خاصة في مدينة رفح جنوبي غزة، رغم التحذيرات الدولية والمخاوف المتزايدة من وقوع كارثة إنسانية في ظل استمرار القصف ومنع دخول المساعدات بشكل كاف.

هذا التوسع الميداني يضعف فرص التهدئة ويزيد من تعقيد المشهد السياسي، وسط مطالبات دولية متزايدة بوقف فوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين.

و، لا تزال المساعي السياسية الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار أو صفقة جديدة لتبادل الأسرى تراوح مكانها، وسط تعنت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يواصل الإصرار على التفاوض "تحت النار"، بحسب تصريحاته.