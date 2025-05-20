403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الاحتلال يهدم حظيرتين في مخيم شعفاط
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس -PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حظيرتي مواشٍ في مخيم شعفاط، شمال مدينة القدس المحتلة.
وذكرت مصادر محلية، أن قوة كبيرة من شرطة الاحتلال والجيش اقتحمت المخيم برفقة جرافتين، وشرعت بتدمير حظيرتي أغنام وخيول.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين