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الاحتلال يهدم حظيرتين في مخيم شعفاط

الاحتلال يهدم حظيرتين في مخيم شعفاط

2025-05-20 05:05:55
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس -PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حظيرتي مواشٍ في مخيم شعفاط، شمال مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة كبيرة من شرطة الاحتلال والجيش اقتحمت المخيم برفقة جرافتين، وشرعت بتدمير حظيرتي أغنام وخيول.

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