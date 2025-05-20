قطر: لا تقدّم بالمفاوضات الأخيرة ولم تردَم الهوّة بين حماس وإسرائيل... خُرّبت مرارا بألاعيب سياسية

قطر: لا تقدّم بالمفاوضات الأخيرة ولم تردَم الهوّة بين حماس وإسرائيل... خُرّبت مرارا بألاعيب سياسية
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة هو المفاوضات، إلا أن جهود الوساطة تعرضت خلال عام ونصف للتخريب بسبب“ألاعيب سياسية”. وأوضح أن قطر تواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق يضمن تحرير الرهائن وتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة.
وأشار إلى أن جولات المفاوضات الأخيرة لم تحقق أي تقدم يُذكر بسبب الخلاف العميق بين الجانبين، حيث يسعى طرف إلى اتفاق شامل في غزة، بينما يطالب الطرف الآخر باتفاق جزئي، ما حال دون ردم الفجوة بينهما.
وانتقد استمرار الحملات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، مؤكدًا أن الوضع لم يعد يحتمل. وشدد على أن حل الصراع في الأراضي الفلسطينية هو مفتاح استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن الحروب المباشرة وحروب الوكالة استنزفت الشرق الأوسط لعقود.
كما كشف عن وجود زخم إيجابي في الحوار بين واشنطن وطهران، مبينًا أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يحاول التواصل مع جميع الأطراف.
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