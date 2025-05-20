قطر: لا تقدّم بالمفاوضات الأخيرة ولم تردَم الهوّة بين حماس وإسرائيل... خُرّبت مرارا بألاعيب سياسية

MENAFN - Palestine News Network ) الدوحة -PNN- أكّدت الدوحة، اليوم الثلاثاء، أن جولة المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وتل أبيب، خلال الأسابيع الماضية، لم تؤدِّ إلى أي تقدُّم بسبب الهوة بين الجانبين، التي لم يتم التمكن من جسرها بين الجانبين.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة هو المفاوضات، إلا أن جهود الوساطة تعرضت خلال عام ونصف للتخريب بسبب“ألاعيب سياسية”. وأوضح أن قطر تواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق يضمن تحرير الرهائن وتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة.

وأشار إلى أن جولات المفاوضات الأخيرة لم تحقق أي تقدم يُذكر بسبب الخلاف العميق بين الجانبين، حيث يسعى طرف إلى اتفاق شامل في غزة، بينما يطالب الطرف الآخر باتفاق جزئي، ما حال دون ردم الفجوة بينهما.

وانتقد استمرار الحملات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، مؤكدًا أن الوضع لم يعد يحتمل. وشدد على أن حل الصراع في الأراضي الفلسطينية هو مفتاح استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن الحروب المباشرة وحروب الوكالة استنزفت الشرق الأوسط لعقود.

كما كشف عن وجود زخم إيجابي في الحوار بين واشنطن وطهران، مبينًا أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يحاول التواصل مع جميع الأطراف.