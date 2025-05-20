يائير غولان : الاحتلال يقتل الأطفال كهواية

يائير غولان : الاحتلال يقتل الأطفال كهواية
وقال غولان في مقابلة إذاعية مع "كان "، إن "إسرائيل تسير نحو أن تصبح دولة منبوذة بين الأمم، كما كانت جنوب إفريقيا في السابق، إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة". وأضاف: "الدولة العاقلة لا تقاتل المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تتبنى أهدافًا تقوم على ترحيل السكان".
ووصف غولان حكومة نتنياهو بأنها "تفتقر إلى الأخلاق والقدرة على إدارة الدولة في أوقات الأزمات"، مشيرًا إلى أنها "تضم شخصيات لا تمت بصلة لليهودية، وتتسم بالنزعة الانتقامية وتشكل خطرًا على وجود إسرائيل"، على حد تعبيره.
تصريحات غولان قوبلت بإدانات شديدة من مسؤولين في الحكومة والمعارضة على حد سواء. وقال وزير الخارجية جدعون ساعر في منشور على منصة "إكس" إن "الافتراء الدموي الذي أطلقه يائير غولان على دولة إسرائيل وجيشها لا يُغتفر، وسيُستخدم كوقود لمعاداة السامية حول العالم، بينما تخوض إسرائيل معركة وجودية ضد تهديدات تسعى إلى إبادتها".
من جانبه، هاجم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، تصريحات غولان، وكتب في "إكس": "أدين بشدة هذه التصريحات الكاذبة. جيش الدفاع الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم، والإساءة إليه تضر بأمن الدولة وتسيء لجنودنا".
وتأتي هذه التصريحات بعد موقف سابق لغولان في ديسمبر من العام الماضي، رفض فيه اتهامات لجيش الاحتلال بارتكاب "تطهير عرقي" في غزة، قائلاً آنذاك إن "الجيش يعمل وفقًا لمعايير أخلاقية وإنسانية وبما يتماشى مع القانون الدولي"، لكنه أشار إلى أن "التصريحات غير المسؤولة لبعض الوزراء تضر بصورة إسرائيل أمام العالم".
كما أعرب غولان عن رفضه دعوات بعض أعضاء الحكومة لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه التصريحات باتت "واقعية ومقلقة"، ودعا إلى الاستعداد لمواجهتها بحزم.
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