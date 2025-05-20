يائير غولان : الاحتلال يقتل الأطفال كهواية

MENAFN - Amman Net) أثار رئيس حزب "الديمقراطيين الإسرائيليين"، يائير غولان، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، بعد تصريحات حادة وجّه فيها اتهامات لحكومة بلاده بممارسات "غير إنسانية" في قطاع غزة، محذرًا من تداعيات ذلك على مكانة إسرائيل الدولية.وقال غولان في مقابلة إذاعية مع "كان "، إن "إسرائيل تسير نحو أن تصبح دولة منبوذة بين الأمم، كما كانت جنوب إفريقيا في السابق، إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة". وأضاف: "الدولة العاقلة لا تقاتل المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تتبنى أهدافًا تقوم على ترحيل السكان".

ووصف غولان حكومة نتنياهو بأنها "تفتقر إلى الأخلاق والقدرة على إدارة الدولة في أوقات الأزمات"، مشيرًا إلى أنها "تضم شخصيات لا تمت بصلة لليهودية، وتتسم بالنزعة الانتقامية وتشكل خطرًا على وجود إسرائيل"، على حد تعبيره.

تصريحات غولان قوبلت بإدانات شديدة من مسؤولين في الحكومة والمعارضة على حد سواء. وقال وزير الخارجية جدعون ساعر في منشور على منصة "إكس" إن "الافتراء الدموي الذي أطلقه يائير غولان على دولة إسرائيل وجيشها لا يُغتفر، وسيُستخدم كوقود لمعاداة السامية حول العالم، بينما تخوض إسرائيل معركة وجودية ضد تهديدات تسعى إلى إبادتها".

من جانبه، هاجم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، تصريحات غولان، وكتب في "إكس": "أدين بشدة هذه التصريحات الكاذبة. جيش الدفاع الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم، والإساءة إليه تضر بأمن الدولة وتسيء لجنودنا".

وتأتي هذه التصريحات بعد موقف سابق لغولان في ديسمبر من العام الماضي، رفض فيه اتهامات لجيش الاحتلال بارتكاب "تطهير عرقي" في غزة، قائلاً آنذاك إن "الجيش يعمل وفقًا لمعايير أخلاقية وإنسانية وبما يتماشى مع القانون الدولي"، لكنه أشار إلى أن "التصريحات غير المسؤولة لبعض الوزراء تضر بصورة إسرائيل أمام العالم".

كما أعرب غولان عن رفضه دعوات بعض أعضاء الحكومة لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه التصريحات باتت "واقعية ومقلقة"، ودعا إلى الاستعداد لمواجهتها بحزم.