تجارة الأردن تناقش فرص التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن ومصر

تجارة الأردن تناقش فرص التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن ومصر
وشدد خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الرابع عشر بالعاصمة برلين، على ضرورة الارتقاء بعلاقات الأردن ومصر التجارية والاستثمارية لمستوى الشراكة، في ظل ما يتمتع به البلدان من إمكانات كبيرة وعلاقات تاريخيّة متينة وراسخة.
وحسب بيان، لغرفة تجارة الأردن، الثلاثاء، أكد الوزير الخطيب حرص مصر التام، على دعم وتشجيع القطاع الخاص على التعاون، والاستفادة من الفرص المتوفرة لدى البلدين، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة وشراكات تجارية تخدم مصالحهما العليا.
وشدد الخطيب على الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص لجهة توسيع الأعمال والاستثمارات، وبما يسهم بتوليد فرص العمل، داعيا لمزيد من التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين وتكثيف اللقاءات والترويج للفرص الاستثمارية لديهما.
و أشار العين الحاج توفيق خلال اللقاء إلى أن الأردن يملك مسارا اقتصاديا واضحا يتمثل في رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة، واستقطاب استثمارات خارجية للمملكة.
وأكّد أن الأردن حريص على استقطاب المزيد من الاستثمارات لا سيما العربية، وتوفير سبل الدعم لتمكينها، مشيرا لأهم الإصلاحات التي تم اتخاذها لتجويد بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة.
ولفت إلى ارتباط الأردن ومصر بالعديد من مشروعات الشراكة الإقليمية، لزيادة التعاون والتكامل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة.
كما أشار إلى الشراكة الثلاثية التي تجمع الأردن والعراق ومصر، والتي تؤسس لتعاون صناعي وتجاري واستثماري كبير بين البلدان الثلاث من خلال إقامة مشروعات استثمارية مشتركة بالعديد من القطاعات الاستراتيجية، ولا سيما البنى التحتية والطاقة والنقل والربط الكهربائي وبما يحقق المصالح المشتركة، والوصول للتكامل الاقتصادي.
وأكد العين الحاج توفيق حرص غرفة تجارة الأردن على تعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة وزيادة الاستثمارات والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة في البلدين.
وحضر اللقاء أمين عام اتحاد الغرف العربية خالد حنفي، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية محمد المصري.
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