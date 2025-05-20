تجارة الأردن تناقش فرص التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن ومصر

MENAFN - Amman Net) >بحث رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، سبل تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة بين البلدين.

وشدد خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الرابع عشر بالعاصمة برلين، على ضرورة الارتقاء بعلاقات الأردن ومصر التجارية والاستثمارية لمستوى الشراكة، في ظل ما يتمتع به البلدان من إمكانات كبيرة وعلاقات تاريخيّة متينة وراسخة.

وحسب بيان، لغرفة تجارة الأردن، الثلاثاء، أكد الوزير الخطيب حرص مصر التام، على دعم وتشجيع القطاع الخاص على التعاون، والاستفادة من الفرص المتوفرة لدى البلدين، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة وشراكات تجارية تخدم مصالحهما العليا.

وشدد الخطيب على الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص لجهة توسيع الأعمال والاستثمارات، وبما يسهم بتوليد فرص العمل، داعيا لمزيد من التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين وتكثيف اللقاءات والترويج للفرص الاستثمارية لديهما.

و أشار العين الحاج توفيق خلال اللقاء إلى أن الأردن يملك مسارا اقتصاديا واضحا يتمثل في رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة، واستقطاب استثمارات خارجية للمملكة.

وأكّد أن الأردن حريص على استقطاب المزيد من الاستثمارات لا سيما العربية، وتوفير سبل الدعم لتمكينها، مشيرا لأهم الإصلاحات التي تم اتخاذها لتجويد بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة.

ولفت إلى ارتباط الأردن ومصر بالعديد من مشروعات الشراكة الإقليمية، لزيادة التعاون والتكامل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة.

كما أشار إلى الشراكة الثلاثية التي تجمع الأردن والعراق ومصر، والتي تؤسس لتعاون صناعي وتجاري واستثماري كبير بين البلدان الثلاث من خلال إقامة مشروعات استثمارية مشتركة بالعديد من القطاعات الاستراتيجية، ولا سيما البنى التحتية والطاقة والنقل والربط الكهربائي وبما يحقق المصالح المشتركة، والوصول للتكامل الاقتصادي.

وأكد العين الحاج توفيق حرص غرفة تجارة الأردن على تعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة وزيادة الاستثمارات والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة في البلدين.

وحضر اللقاء أمين عام اتحاد الغرف العربية خالد حنفي، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية محمد المصري.