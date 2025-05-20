داود كتاب: سنصوب أوضاعنا القانونية

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داود كتاب: سنصوب أوضاعنا القانونية
(MENAFN- Amman Net) وصف داود كتاب، مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي ومالك الشريك لموقع "عمان نت" وإذاعة "راديو البلد"، قرار هيئة الإعلام بإلغاء ترخيص الموقع الإخباري بـ"المفاجئ"، مؤكدًا أن المؤسسة ستقوم بتصويب وضعها القانون
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