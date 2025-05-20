دبي تشهد افتتاح أكبر مركز في العالم لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت في إف إس جلوبال، الشركة المتخصصة عالمياً في خدمات التكنولوجيا الموثوقة، والتي تمكن الحكومات والمواطنين من التنقل العالمي الآمن، عن إطلاق مركزها الرئيسي لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة في مدينة وافي بدبي، إيذاناً بافتتاح أكبر مركز لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة في العالم.وافتتح المركز معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وازوبين كركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة في إف إس غلوبال.

استقطاب الزوار

وأكد معالي هلال المري، أنّ الإنجاز يعكس مدى تطوّر البنية التحتية في دبي ويترجم توجّهها الاستراتيجي لتعزيز التنقل العالمي، وإتاحة المزيد من الفرص، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المدينة سواء من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات ومزاولة الأعمال أو عن طريق استقطاب أعدادٍ متزايدةٍ من الزوّار.



وأوضح معاليه أنّ تعزيز سهولة الوصول من وإلى دبي هي من أولوياتنا، وذلك في إطار سعينا الدؤوب لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وندرك جيداً مدى أهمية تسهيل الحصول على التأشيرات كعاملٍ أساسي في استقطاب المواهب، وتطوير السياحة، وتعزيز الشراكات الدولية، إذ تُعدّ جميعها ركائز أساسية لاستراتيجيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كحلقة وصل تربط مدن العالم، وأكثرها جاهزيةً للمستقبل.

الخدمات الذكية



وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية العامة وشؤون الأجانب بدبي: ((شهدنا اليوم تدشين محطة جديدة في مسيرة التميز التي تنتهجها دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، مع افتتاح أكبر مركز في العالم لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة من قلب دبي، المدينة التي لا تتوقف عن الابتكار. ويُجسد هذا الإنجاز ترجمة حقيقية لتوجهات قيادتنا الرشيدة نحو تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للخدمات الذكية، وترسيخ نموذج متفرّد في تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وجودة عاليتين. إننا نؤمن بأن التطوير المستمر ليس خياراً، بل هو التزام بمستقبل أكثر ازدهاراً)).



مركز عالمي

وبدوره قال زوبين كاركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة في إف إس جلوبال: ((تميزت رحلتنا منذ انطلاق عملياتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2004 بالتزامنا الراسخ وارتباطنا الثابت بهذه الدولة وقيادتها الملهمة. شهدنا على مدار العشرين عاماً الماضية النمو والتطور اللافت لدولة الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً بارزاً في مجال الأعمال والريادة الفكرية والتكنولوجيا والابتكار.



وتماشياً مع هذا التطور السريع الذي تشهده دبي، يسعدنا اليوم وخلال ((عام المجتمع)) افتتاح أكبر مركز لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة على مستوى العالم في هذه المدينة الحيوية، لتقديم خدماتنا لسكانها الذين يمثلون أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، وتزويدهم بتجربة تقديم طلبات التأشيرة فائقة الجودة. ومن خلال التعاون المثمر مع المبدعين ورواد الأعمال والفنانين الإماراتيين، يجسد المركز ويعكس الثراء الثقافي لدولتنا التي نفخر بأن تكون المركز العالمي لعملياتنا)).



معيار عالمي

وتم إنشاء المركز المتميز تلبيةً للطلب المتزايد على السفر الخارجي ولاستيعاب التطلعات المتنامية فيما يتعلق بالأمن وسهولة الوصول والراحة، ليرسي بذلك معياراً عالمياً جديداً، وتم تصميمه أيضاً لتلبية متطلبات السفر الحالية والمستقبلية. تمتد مساحة المركز إلى حوالي 150,000 قدم مربع، ويتمتع بقدرة استيعابية تصل إلى 10,000 طلب تأشيرة يومياً - وهي طاقة استيعابية تعد الأعلى في أي مركز – ويعمل فيه فريق مؤهل ومتنوع يضم أكثر من 400 خبير مدرب من أكثر من 25 جنسية.

وتتضمن أبرز مميزات المركز ما يلي:

. أكشاك خدمة ذاتية بتقنية عالية، وخزائن حفظ أمتعة آمنة، وأكشاك تصوير فوتوغرافي، ومحطات نسخ وطباعة مستندات للاحتياجات الطارئة.

. وحدات معلومات تفاعلية بشاشات لمس، وعمليات تسجيل دخول تعتمد على استخدام رموز الاستجابة السريعة مع تقييم آلي عند كل نافذة خاصة بالتأشيرات.

. فريق عمل يتجاوز 400 موظف في المركز، مجهزين بأجهزة لوحية لمساعدة المتقدمين بطلب الحصول على التأشيرة، بالإضافة إلى متطوعين مؤهلين لتقديم الدعم في ملء الاستمارات واستخدام الأكشاك.

. تجربة تنقل سلسة ومستوحاة من تصميم المطارات تتضمن لوحات إرشادية واضحة، ومناطق انتظار واسعة، وخدمة عربات مريحة للتنقل داخل المركز.

. غرف مخصصة للصلاة، ومناطق لعب للأطفال، ومناطق خدمات متنوعة لتقديم تجربة عملاء استثنائية.

. تصميم يراعي معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ويتضمن أنظمة ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة وممرات خاصة وسريعة لكبار السن والأسر وأصحاب الهمم.



بريميوم لاونج

مع تزايد حركة السفر من الإمارات العربية المتحدة، أصبحت الخدمات المخصصة، مثل الصالة المميزة ((بريميوم لاونج))، الخيار الأمثل للمتقدمين الباحثين عن مستويات أعلى من الراحة والرفاهية. فمن بين ما يزيد على 200 نافذة لتقديم الطلبات في المركز، تم تخصيص 79 نافذة حصرياً كصالة مميزة. ويعد المركز واحداً من المراكز القليلة عالمياً، من بينها مركزان في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقدم خدمة الصالة البلاتينية ((بلاتينيوم لاونج))، والتي تشمل خدمة نقل بسيارة خاصة، ومساعدة متكاملة في إتمام الطلب ضمن أجواء هادئة وعصرية.



الذكاء الاصطناعي

وانطلاقاً من التحقق اللحظي من المستندات ووصولاً إلى الجيل القادم من تقنيات البصمة الحيوية، يعمل مركز دبي ابتكار الذكاء الاصطناعي الموجود في الموقع على تعزيز سرعة وأمان وكفاءة معالجة البيانات. وإلى جانب ذلك، يوجد مركز للرقمنة يتولى تحويل الوثائق الورقية إلى سجلات رقمية آمنة، بالإضافة إلى مركز المرونة العالمي (GRC) الذي يضمن استمرار العمليات على مدار الساعة، وحماية البيانات، واستمرارية الخدمة لجميع الشركاء من الحكومات.



ظام ذكي

وقامت ((في إف إس جلوبال)) بتسخير التكنولوجيا في جميع خطوات رحلة مقدم الطلب لإحداث ثورة في تجربة تقديم طلبات الحصول على التأشيرة. يستخدم الزوار رموز مسح الاستجابة السريعة لتسجيل الوصول، ويتم توجيههم بواسطة نظام متطور لإدارة الطوابير. يعمل هذا النظام الذكي، جنباً إلى جنب مع الشاشات الإلكترونية والتحديثات عبر الهاتف المحمول، على تقليل أوقات الانتظار وتحسين تدفق المتقدمين - حتى في أوقات الذروة. ومن خلال الجمع بين الابتكار والخبرة البشرية، يعيد المركز تصور عملية طلب التأشيرة كعملية سلسة وشفافة وفعالة.



يجسد افتتاح أضخم مركز على مستوى العالم لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة في دبي مدى التزام شركة في إف إس جلوبال برؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة ((نحن الإمارات 2031)). وتماشياً مع عام المجتمع 2025، يرسي المركز معياراً عالمياً في تميز الخدمة، كما يضم لوحات ثقافية إماراتية تجسد روح التلاحم المجتمعي في دبي. كما يمثل هذا الصرح النموذجي رؤية جديدة - رؤية تدمج بين أحدث التقنيات والقيم الأصيلة للمجتمع المحلي لضمان مستقبل لسفر آمن ومتواصل يركز على خدمة المجتمع.