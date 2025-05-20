كيف وظّفت الولايات المتحدة المساعدات الإنسانية لبسط نفوذها في العالم؟





MENAFN - Swissinfo) بتفكيكه للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يدير دونالد ترامب ظهره لاستراتيجية عمرها قرن من الزمان لاستخدام المساعدات الإنسانية كأداة للنفوذ في العالم. وتخاطر واشنطن بإضعاف مصالحها الخاصة بمجرّد إطاحتها بركيزة من الركائز التي تقوم عليها دبلوماسيتها. تم نشر هذا المحتوى على 20 مايو 2025 - 06:43 13دقائق

أعمل من جنيف، وأغطي نشاط الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. أركز على المساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان ودبلوماسية السلام. درست التجارة والاقتصاد في جامعة لوزان قبل أن أتدرب كصحفي وأنضم إلى فريق سويس أنفو في عام 2021.



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فقد سلّط قرار إدارة ترامب بحلّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في بداية العام الجاري الضوء على اعتماد القطاع الإنساني بدرجة كبيرة على التمويل الأمريكي.

فبين عشية وضحاها، دخلت برامج كوكبة من الهيئات الإنسانية في شتّى أنحاء العالم؛ من وكالات أمميّة، ومنظّمات غير حكوميّة دوليّة ووطنيّة، وحكومات محليّة، في حالة من الارتباك والخوف من المجهول.

هذا المقال هو الأخير في سلسلة من ثلاث حلقات تبحث في مستقبل المساعدات الإنسانية تزامناً مع إعلان الولايات المتحدة، ومعها المانحون الغربيون الرئيسيون، انسحابها من هذا المجال، استطلعت الحلقة الأول ى آثار التخفيضات المالية في العمل الميداني للوكالات الإنسانية. أما الحلقة الثانية فقد تطرقت إلى قدرات البلدان الناشئة، وكذلك مختلف الهيئات الخاصة، على سد فجوة التمويل.

وفي السودان، البلد الذي يعاني من إحدى أسوأ الأزمات في العالم، يواجه أكثر من نصف مليون شخص خطر عدم الحصول على الغذاء بشكل منتظم، بينما في اليمن، قد لا يتمكن حوالي 220،000 نازح ونازحة من الحصول على الرعاية الصحيّة.

وكانت الولايات المتّحدة، قبل التخفيضات التي لا يزال من الصعب تقدير حجمها، تموّل بمفردها 40% من المساعدات الإنسانيّة العالميّة. بفارق كبير عن ثاني أكبر المساهمات البالغة 8%، التي تقدّمها ألمانيا.

محتويات خارجية

وتقول فاليري غوران، مديرة التعلّم في مركز جنيف للدراسات الإنسانية:”تعكس هذه النسبة مكانة الولايات المتحدة في الجغرافيا السياسية التي كانت سائدة في القرن العشرين“.

هربرت هوفر: أبو المساعدات الغذائية

لفهم جذور هذا التأثير، يجب أن نعود إلى الحرب العالمية الأولى عام 1914.

فمع احتلال ألمانيا لبلجيكا، ومعاناتها من مجاعة رهيبة، أنشأت الولايات المتّحدة لجنة مساعدات لتوزيع طرود غذائيّة على سكّان هذا البلد. وكان يرأسها هربرت هوفر، الذي أصبح في ما بعد رئيسًا للولايات المتّحدة.

وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى، أنشأ هوفر عام 1919 إدارة الإغاثة الأمريكية American Relief Administration (ARA), ، التي مهّدت الطريق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) . ونشطت هذه المنظمة في مجال المساعدات الغذائية، وكانت في البداية توزّع فائض المؤن التي لم يقدّمها الجيش الأمريكي لجنوده أثناء الحرب.

وفي عام 1921، تدخلت إدارة الإغاثة في روسيا السوفياتية، التي كانت تعاني من مجاعة كبيرة. وتشير فاليري غوران إلى أن“السؤال الذي كان مطروحًا هو ما إذا كان يجب مساعدة السكان في الأراضي التي يسيطر عليها الشيوعيون. والأهم من ذلك، كيفية استخدام تلك المساعدات الغذائية كسلاح ضد الشيوعية.”

كما أرسلت الولايات المتحدة شحنات من القمح الذي تنتجه بكميات زائدة، وكذلك آلات زراعية. ويوضّح برتراند تايت، أستاذ في جامعة مانشستر، أن الهدف من ذلك كان إبراز الولايات المتحدة في صورة الدولة المُحسنة، وإظهار تفوّق النموذج الرأسمالي وتحفيز الاقتصاد الأمريكي.”

المساعدات لصد الشيوعية

تقول فاليري غوران:“يستخدم الأمريكيون المساعدات الإنسانية لكسب القلوب والعقول. إنها ليست عملاً تضامنيًا محضا، بل أداة من أدوات الدبلوماسية الأمريكية”.

وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، وخلال الحرب الباردة التي قسمت العالم إلى معسكريْن، انكشف هذا الهدف بوضوح. ففي عام 1961، أنشأ الرئيس السابق جون كنيدي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وقد قال لمجنّديه ومجنّداته، بحسب ما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمزرابط خارجي“:“بما أننا لا نريد إرسال قوات أمريكية إلى المناطق الكثيرة التي تتعرّض فيها الحرية للتهديد، فإننا نرسلكم.ن أنتم.ن.”

وكان الدافع لذلك، بحسب غوران، فكرة بسيطة:“إنّ البؤس هو الأرض الخصبة التي تنمو فيها الشيوعيّة، وبالتالي قرّرت الولايات المتّحدة التدخّل في هذا النطاق.”

وتضيف الباحثة:”كان الهدف من المعونة الغذائيّة هو المساعدة في احتلال منطقة نفوذ في المناطق التي كانت الشيوعيّة تكتسب فيها قوّة، وفي المناطق التي تحتاج إلى الاستقرار لتكون بمثابة حصن بين الكتلتين؛ الشرقيّة والغربيّة“. وتشمل هذه المناطق الدول المتحرّرة حديثا من الاستعمار، في آسيا وأفريقيا.

المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحو 13 مايو 2025 1 إعجاب 4 تعليق عرض المناق ميلاد المنظمات غير الحكومية الكبرى

خلال الحرب الباردة، ازدهرت المنظمات غير الحكومية الأمريكية الدولية الكبرى، مثل منظمة كير (CARE)، ومنظمة إنقاذ الطفولة (Save the Children)، ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC). وقد استفادت هذه المنظمات من تمويل عمومي كبير شابته صلات وثيقة في بعض الأحيان مع أهداف الإدارات الأمريكية المتعاقبة.

ويشير برتراند تايت إلى وجود توافق بين أهداف المنظّمات غير الحكوميّة، وأهداف السياسة الخارجيّة الأمريكيّة. ويعزّز هذا التوافق اعتماد هذه المنظّمات على الدعم الماليّ من الحكومة، بالإضافة إلى أنّ العديد من الرجال والنساء في تلك الفترة، كانوا يهربون من الأنظمة الشموليّة. لذا، كان هناك تقارب بين دعاة الحريّة والمتطوعين الذين كانوا يساعدون هؤلاء الأشخاص.

وظهر هذا التقارب بشكل جليّ، خلال حرب فيتنام بين 1955 و1975. فلم تقدّم معظم المنظّمات غير الحكوميّة الأمريكيّة الدعم إلّا لفيتنام الجنوبيّة، التي ساندتها واشنطن عسكريًّا واقتصاديًّا، بينما ظلّت فيتنام الشماليّة، التي كانت تحت سيطرة نظام شيوعيّ، خارج نطاق تدخّلها. ومع استمرار النزاع، بدأ عدد من العاملين والعاملات في القطاع الإنسانيّ يتساءلون عن جدوى هذا التقارب.

ويشير برتراند تايت إلى أنّ“المنظّمات الأكثر سلميّة، التي لم تكن توافق على أهداف هذه الحرب ولا على أساليبها، نأت بنفسها عن الحكومة الأمريكيّة لاحقا”. ومن هذه المنظّمات كير وأوكسفام أمريكا، اللتّان قررتا إعادة النظر في شراكتهما مع الوكالة الأمريكيّة للتنمية الدوليّة.

“التدخل العسكري الإنساني”

كانت التدخّلات العسكريّة الأمريكيّة، في العقود التي تلت، خاصّة في أفغانستان والعراق، مصحوبة بالمساعدات الإنسانيّة، لا سيّما الغذائيّة والطبيّة منها. وكان الهدف من تلك المساعدات؛ سعي قوّة الاحتلال لفرض الاستقرار في المناطق المحتلّة، ودعم شرعيّة سلطات الأمر الواقع التي تناصرها.

وتقول فاليري غوران في هذا الصدد:“في الحديث عن التدخّل العسكري الإنسانيّ، يوجد خلطٌ في المصطلحات. لقد أصبحت المساعدات الإنسانيّة وسيلة لفرض التطلّعات الديمقراطيّة على بعض البلدان”.

وفي بداية غزو أفغانستان في عام 2001، ذكر وزير الخارجيّة، كولن باول، صراحةً في خطاب له، أنّ المنظّمات غير الحكوميّة تُعتبر عنصرًا أساسيًّا ضمن الجهود العسكريّة الأمريكيّة، واصفًا إيّاها بأنّها“مُضاعِفات القوّة” و”جزء مهمّ من فريقنا القتالي”.

ولاقى هذا الخطاب، الذي يتعارض مع مبادئ الحياد والاستقلاليّة، معارضة قويّة من المنظّمات غير الحكوميّة التي تعمل في المجال الإنسانيّ. وأكّدت منظّمة“أطباء بلا حدود” (Médecins sans frontières) أنّ هذا الأمر يعرّض موظّفيها للخطر، ويعوق وصولهم إلى المدنيين. وخلال تلك الفترة، كانت المنظّمات غير الحكوميّة هدفًا لعدّة هجمات إرهابيّة، ومن أبرزها انفجار شاحنة مفخّخة أمام مكتب الأمم المتّحدة في بغداد عام 2003.

ويقول برنارد تايت:“لقد سعت المنظّمات غير الحكوميّة إلى الحفاظ على استقلاليّتها، ولكنّها لم تتمكّن دائمًا من الصمود أمام وعود الحكومة الأمريكيّة بالتمويل”.

في 19 أغسطس 2003، أدى هجوم إرهابي على مجمع الأمم المتحدة في بغداد إلى مقتل 22 من موظفي الأمم المتحدة وإصابة أكثر من 100 شخص. Keystone / Evan Vucci

فقدان النفوذ

ويوضّح برتراند تايت ذلك بالقول:“لطالما استخدمت الولايات المتحدة المساعدات الإنسانية لخلق صداقات جديدة، والحفاظ على العلاقات القائمة وتوسيع نفوذها.”

وفي بعض المجالات، لا سيما الصحة، لقيت المساهمة الأمريكية ترحيباً واسعاً، مما سمح للبلد باكتساب إشعاع عالمي. وعلى سبيل المثال، ساعدت خطة المساعدات الطارئة لمكافحة الإيدز في الخارج (PEPFAR) التي وضعها الرئيس جورج بوش الابن في عام 2003، على إنقاذ ملايين الأرواح، لا سيما في أفريقيا. لكن مستقبلها اليوم مهدّد. وكذلك مستقبل العديد من البرامج التي لا تزال تموّلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وانتقد دونالد ترامب المساعدات الخارجيّة، في سياق برنامجه المسمّى“استرجاع أمريكا لعظمتها” (Make America Great Again)، ووصفها بغير الفعّالة، والمكلفة للغاية، والخاضعة لسيطرة اليسار. وكان هجومه على الوكالة الأمريكيّة للتنمية الدوليّة متوقّعًا، إلاّ أنّ السرعة التي قُرّرت بها التخفيضات وحجمها كانا أمرًا مفاجئًا. ويزعم الرئيس الجمهوريّ أنّه يركّز على مصالح الولايات المتّحدة المباشرة، لكن يعتبر بيرتراند تايت تفكيكَ الوكالة الأمريكيّة للتنمية الدوليّة“قرارا أيديولوجيّا”، قبل كلّ شيء.

ويرى الباحث أنّ ذلك“سيكون له تأثير سلبيّ في المصالح الأمريكيّة؛ سواء على الصعيد الداخلي، لأنّ جزءا كبيرًا من المساعدات هي عبارة عن دعم غير مباشر للزراعة، أو على الصعيد الخارجي، لأنّ ذلك يمثّل فقدانًا واضحًا للنفوذ في العالم”.

تحرير: فيرجيني مانجين

ترجمة: موسى آشرشور

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

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