التشغيل التجريبي لأول تاكسي طائر في الإمارات قبل نهاية 2025

MENAFN - Al-Bayan) ">كشف طالب الهنائي، مدير عام شركة "آرتشر للطيران" في دولة الإمارات، عن اقتراب انطلاق أولى الرحلات التجريبية لطائرة "ميدنايت"، وهي أول طائرة كهربائية بالكامل تقلع وتهبط عموديًا، وذلك ضمن مشروع "التاكسي الطائر" الذي سيبدأ عملياته التجريبية في إمارة أبوظبي قبل نهاية العام الجاري، تمهيدًا للتشغيل التجاري الكامل في مراحل لاحقة.

وأوضح الهنائي في تصريحات على هامش مشاركة شركة "آرتشر للطيران" الأمريكية في "اصنع في الإمارات"، أن الطائرة المعروضة جذبت اهتمامًا كبيرًا من الزوار، مشيرًا إلى أنها تُعد نموذجًا فريدًا من نوعه ضمن الجيل الجديد من وسائل النقل الجوي الحضري المستدام.

وأشار إلى أن الشركة افتتحت مؤخرًا مصنعًا في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 650 طائرة سنويًا، مع خطة توسع مستقبلية إلى 2400 طائرة سنويًا.

وحول إمكانية تصنيع هذه الطائرات في دولة الإمارات، قال لدينا بالفعل اتفاقية إطار تعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار تشمل تطوير مركز أبحاث، ودراسة إمكانية تصنيع الطائرات في الإمارات، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطوة قريبًا.

وأضاف أن الطائرة تعمل بالكهرباء بنسبة 100%، وتستوعب أربعة ركاب بالإضافة إلى طيار، وقادرة على الإقلاع والهبوط العمودي مثل المروحية، لكنها مختلفة تمامًا من حيث التصميم والوظيفة.

وأكد الهنائي أن التشغيل التجريبي سيبدأ من المناطق غير المأهولة، ومن ثم سيتوسع ليشمل مناطق مأهولة بالسكان، تمهيدًا لإطلاق التشغيل التجاري الكامل.

وقال:“ لم نحدد بعد تاريخًا رسميًا للتشغيل التجاري، ولكننا سنعلنه في الوقت المناسب، ونعمل على كافة الجوانب التقنية والتشغيلية اللازمة لذلك”.

وحول شراكات التشغيل، كشف المدير العام عن أن "شركة طيران أبوظبي" ستكون أول مشغل رسمي للطائرات الكهربائية من طراز "ميدنايت" على مستوى العالم، بموجب اتفاقية وقعت بين الجانبين في فبراير الماضي.

وأشار إلى أن "طيران أبوظبي" تُعد أكبر مشغل للطائرات المروحية التجارية في الشرق الأوسط، وتمثل شريكًا محوريًا في إطلاق هذا النمط الجديد من النقل الجوي.

وفيما يتعلق بالخصائص الفنية للطائرة، بيّن الهنائي أنها مزودة بجناح ثابت و12 محركًا كهربائيًا، ستة منها في المقدمة وستة في المؤخرة، وتتميز بأن المحركات الأمامية قابلة لتغيير زاوية الدوران من 90 إلى صفر درجة، ما يسمح بالتحول السلس من الإقلاع العمودي إلى الطيران الأفقي في غضون 45 ثانية فقط.

وأكد التزام "آرتشر للطيران" بدعم جهود دولة الإمارات في التحول نحو التنقل الذكي والمستدام، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل مستقبل النقل الحضري، ويعزز من مكانة أبوظبي مركزا إقليميا وعالميا للابتكار في صناعة الطيران.