اختبار تقييمي لـ182 ألف طالب في الصف الثالث الأساسي اليوم

MENAFN - Amman Net) تعقد وزارة التربية والتعليم الثلاثاء، اختبارا تقييميا لطلبة الصف الثالث الأساسي في المدارس الحكومية والخاصة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والثقافة العسكرية، بحسب مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة محمد شحادة.

وقال شحادة، إن الامتحان سيعقد عند الساعة الـ10 صباحا في مبحثي اللغة العربية والرياضيات لطلبة الصف الثالث الأساسي، للوقوف على مدى تمكن الطلبة من المهارات القرائية والحسابية في نهاية المرحلة التعليمية الدنيا، واتخاذ إجراءات مبكرة وفورية، لعلاج ما قد تسفر عنه نتائج الاختبار في حال تبين وجود ضعف عند الطلبة قبل تعمقها في الصفوف اللاحقة.

وأضاف شحادة أن عدد من سيخضعون للاختبار نحو 182 ألف طالب وطالبة، لافتا إلى أن زمن الاختبار ساعة واحدة، وفقراته من نوع الاختيار من متعدد، مؤكدا أن أسئلة الاختبار سيتم تسليمها لمديريات التربية والتعليم مغلفة ليصار إلى توزيعها على المدارس من قبل لجان معتمدة رسميا للإشراف على الامتحان، وأخذ الإجابات لضمان أقصى درجات الشفافية والنزاهة في معرفة مدى امتلاك الطلبة المهارات المطلوبة.

وأوضح أن هذا الاختبار، خطوة مهمة في مجال التقويم التربوي، ويستهدف المرحلة التأسيسية، إذ أُعد وفق جدول مواصفات دقيق وحُكّمت فقراته، وجربت حتى وصل إلى صورته النهائية.

وكانت الوزارة أجرت الثلاثاء الماضي، اختبارا وطنيا لضبط نوعية التعليم لـ 176 ألف طالب وطالبة من الصف الثامن في مباحث اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، بهدف توفير بيانات موضوعية تتعلق بمستويات إتقان طلبة الصف الثامن الأساسي محاور التعلُّم ومهاراته الأساسية، ونتاجاته الخاصة، في مباحث اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، وبيانات عن مستويات أداء الطلبة بدلالة مؤشرات الأداء، ومستويات أداء الطلبة على مهارات اقتصاد المعرفة.

وبين أن إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة، ستصدر في الاختبارين المذكورين تقريرين إحصائيين عامين ومفصلين بنتائج الطلبة، يتضمنان مستويات أداء المديريات على مستوى المملكة، ومستويات أداء المدارس على مستوى المديرية، فضلا عن مستويات أداء الطلبة على مستوى المدرسة والمديرية، وتوصيات المعنيين في الميدان التربوي، في ضوء نتائج الاختبارين.

ورجح شحادة إعلان نتائج الاختبارين في أيلول القادم، مؤكدا أن الهدف من الامتحان ليس رصد العلامة للطلبة بل توفير قاعدة بيانات مهمة جدا للوقوف على الحصيلة العامة للمعرفة المتراكمة لدى الطلبة.